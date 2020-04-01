В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 361 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 920 (45,9%)", - говорится в сообщении.

Число заболевших COVID-19 в РФ выросло до 80 949, на рекордные 6 361 за сутки, почти половина из них не имеет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, пишет РИА Новости.Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 2971, Подмосковье — 576, Нижегородской области — 153, Санкт-Петербурге — 151 и Мурманской области — 105. Уточняется, что 2920 человек из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 66 пациентов.Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,7 миллиона человек в 185 странах, 187 тысяч скончались.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших приблизилось к трем миллионам человек, из них 203 тысячи умерли, 822 тысячам удалось победить инфекцию.источник