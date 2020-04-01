В Луганске в борьбу с коронавирусом вступили казаки Всевеликого Войска Донского
Казаки ЛНР учредили казачий оперативный штаб (КОШ) для координации мероприятий по противодействию распространению новой вирусной инфекции.
Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на Советник Пасечника по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.
КОШ был создан на базе добровольных казачьих дружин в ходе совещания атаманов городских и районных подразделений Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД).
«Состоялось совещание атаманов городов и районов и командиров казачьих добровольных дружин по охране общественного порядка. Основная цель встречи — создание казачьего оперативного штаба для консолидации и быстрого принятия решений по оказанию содействия органам местной власти городов и районов. Также руководители дружин отчитались о проделанной работе, а у нас шесть казачьих дружин, плюс казаки работают по линии чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)», — рассказал Сергей Юрченко.
Координатором штаба стал Юрченко, дежурным офицером избран Олег Черный — командир Ровеньковской добровольной казачьей дружины, продемонстрировавшей лучшие результаты работы.
«Время непростое, и я говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что казаки не сидят на месте, а хотят быть полезными своему обществу и стараются оказать содействие органам власти любыми возможными способами», — добавил Юрченко. Политика - Сегодня, 12:56 92
Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на Советник Пасечника по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.
КОШ был создан на базе добровольных казачьих дружин в ходе совещания атаманов городских и районных подразделений Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД).
«Состоялось совещание атаманов городов и районов и командиров казачьих добровольных дружин по охране общественного порядка. Основная цель встречи — создание казачьего оперативного штаба для консолидации и быстрого принятия решений по оказанию содействия органам местной власти городов и районов. Также руководители дружин отчитались о проделанной работе, а у нас шесть казачьих дружин, плюс казаки работают по линии чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)», — рассказал Сергей Юрченко.
Координатором штаба стал Юрченко, дежурным офицером избран Олег Черный — командир Ровеньковской добровольной казачьей дружины, продемонстрировавшей лучшие результаты работы.
«Время непростое, и я говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что казаки не сидят на месте, а хотят быть полезными своему обществу и стараются оказать содействие органам власти любыми возможными способами», — добавил Юрченко. Политика - Сегодня, 12:56 92
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