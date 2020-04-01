В Луганске в борьбу с коронавирусом вступили казаки Всевеликого Войска Донского



Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на Советник Пасечника по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.

КОШ был создан на базе добровольных казачьих дружин в ходе совещания атаманов городских и районных подразделений Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД).

«Состоялось совещание атаманов городов и районов и командиров казачьих добровольных дружин по охране общественного порядка. Основная цель встречи — создание казачьего оперативного штаба для консолидации и быстрого принятия решений по оказанию содействия органам местной власти городов и районов. Также руководители дружин отчитались о проделанной работе, а у нас шесть казачьих дружин, плюс казаки работают по линии чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)», — рассказал Сергей Юрченко.

Координатором штаба стал Юрченко, дежурным офицером избран Олег Черный — командир Ровеньковской добровольной казачьей дружины, продемонстрировавшей лучшие результаты работы.

«Время непростое, и я говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что казаки не сидят на месте, а хотят быть полезными своему обществу и стараются оказать содействие органам власти любыми возможными способами», — добавил Юрченко. Политика - Сегодня, 12:56 92 Казаки ЛНР учредили казачий оперативный штаб (КОШ) для координации мероприятий по противодействию распространению новой вирусной инфекции.Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на Советник Пасечника по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.КОШ был создан на базе добровольных казачьих дружин в ходе совещания атаманов городских и районных подразделений Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД).«Состоялось совещание атаманов городов и районов и командиров казачьих добровольных дружин по охране общественного порядка. Основная цель встречи — создание казачьего оперативного штаба для консолидации и быстрого принятия решений по оказанию содействия органам местной власти городов и районов. Также руководители дружин отчитались о проделанной работе, а у нас шесть казачьих дружин, плюс казаки работают по линии чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК)», — рассказал Сергей Юрченко.Координатором штаба стал Юрченко, дежурным офицером избран Олег Черный — командир Ровеньковской добровольной казачьей дружины, продемонстрировавшей лучшие результаты работы.«Время непростое, и я говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что казаки не сидят на месте, а хотят быть полезными своему обществу и стараются оказать содействие органам власти любыми возможными способами», — добавил Юрченко. Политика - Сегодня, 12:56 92

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