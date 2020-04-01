НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Бурная видимость, возвращение блудного Михо и пропавший "Дом"

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили 7 обстрелов нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 353 раза; 18 защитников Республики погибли, 12 получили ранения. Среди мирного населения три человека погибло, 11 получили ранения, повреждены 98 объектов гражданской инфраструктуры.БУРНАЯ ВИДИМОСТЬОчередная встреча участников Контактной группы, прошедшая на этой неделе, не принесла ничего нового. Результат, а вернее его отсутствие, был ожидаем. С каждой новой встречей представители Зеленского все больше напоминают своих коллег времен Порошенко: они лишь создают видимость бурной деятельности, но практически ни по одному вопросу продвижений нет. Из-за позиции представителей Украины на каждом заседании работа или стоит, или направляется по деструктивному пути.Говоря о Минском процессе, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что прогресса в Донбассе спустя четыре месяца после "нормандского саммита" нет, высказывания Зеленского не соответствуют Комплексу мер и итогам встречи "нормандской четверки" в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия за год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины не видит значительных успехов в выполнении последовательных действий по урегулированию конфликта в Донбассе согласно Минским соглашениям.Весь Минский процесс не имеет никакого смысла, если глава украинского государства сам не знает, какую позицию ему нужно занять. Более того, он полностью зависим как от внутренних, так и внешних сил, и самостоятельно сделать нечего не может. Вот и мечется, как молодой в армии под хохот старослужащих.Сколько бы Россия ни призывала Францию и Германию оценить состоятельность украинского президента и сделать соответствующие выводы, пока западные страны боятся признаться сами себе, что без принуждения Киев никогда не будет выполнять взятые на себя обязательства.И СНОВА МИХОПрактически всю неделю в СМИ обсуждалось возможное назначение Саакашвили вице-премьером по реформам на Украине. Вначале данную информация воспринимали как шутку, но потом, зная неадекватность Украины, многие задумались о реальности такого назначения. Практически все политологи в один голос крайне отрицательно оценили такое назначение. Но вскоре выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский действительно предложил Саакашвили должность вице-премьер-министра по реформам, и кандидат уже участвует в консультациях с фракциями, чтобы голосование за его назначение прошло положительно.Наверное, такое возможно только в самой "незалежной" из всех стран. Многие иностранные мошенники и коррупционеры просто рыдают от зависти, глядя на Украину. Михо уже был президентом другой страны, из которой бежал за несколько дней до окончания срока полномочий, чтобы не оказаться за решеткой. На Украине он получил убежище и гражданство после чего полез вновь в политику. Занимал ряд государственных должностей и также отметился громкими скандалами. Ему пришлось вновь бежать, теперь уже с Украины, где ему за махинации грозил реальный уголовный срок. Но с приходом Зеленского он вернулся и теперь может вновь продолжать воровать, если его назначение состоится.Данную новость не могли оставить без внимания и на родине махинатора и афериста. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что, если решение по назначению Саакашвили будет принято, то Грузия как минимум отзовет своего посла из Киева. Гахария также считает, что категорически неприемлемо назначать на высокий пост человека, осужденного на родине по серьезной статье и находящегося в розыске.Самое примечательное, что жителей Украины уже превратили в такую аморфную биомассу, что у них уже нет ни желания, ни возможности противостоять тому беспределу, который происходит. Об них просто вытирают ноги, но, видимо, раболепие заложено в генах.БЕЗ ПОШЛИНВажным событием стало подписание президентом России Владимиром Путиным закона, который отменил взимание с жителей Народных Республик госпошлины за получение российского гражданства. Отмечу, что закон был подписан ровно через год после судьбоносного указа российского президента, позволившего жителям ЛНР и ДНР получать российское гражданство в упрощенном порядке.Практически уже никто в Донбассе не связывает свою жизнь с Украиной. Возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке стала спасательным кругом для многих, но преградой для наших граждан была непомерный для многих размер госпошлины. В условиях войны и геноцида со стороны Украины, экономической блокады, доходы части жителей Донбасса не позволяли им оплатить предусмотренные законодательством РФ пошлины. Теперь финансовое бремя снято, и даже социально незащищенные благодаря стараниям Украины слои населения смогут получить гражданство РФ. Для наших граждан это очень важное событие. В первую очередь, есть возможность исправить историческую несправедливость, ведь Донбасс в свое время пришили к непонятному и несуществующему государству вопреки мнению населения. Во-вторых, многие хотят порвать все нити с квазигосударством, ну и, конечно, получить защиту могучей страны.ПРОПАЛ "ДОМ"Украинские журналисты на этой неделе рассказали о том, как функционирует распиаренный Зеленским телеканал "Дом"/"Дiм", запускавшийся для того, чтобы помочь Киеву "достучаться до жителей Донбасса". Судя по всему, стучат создатели телеканала только по клавишам калькулятора, подсчитывая, сколько удалось украсть на этом мифическом проекте.В рамках журналистского расследования украинские репортеры обратились к жителям населенных пунктов по обе стороны от линии соприкосновения с просьбой поискать "Дiм" в эфире. Как оказалась, преЗЕденский канал не видно не только в Народных Республиках, но и на подконтрольной Киеву территории.Видимо, чтобы такой крамольный материал все-таки был опубликован, авторы со слов представителей "Дома" перечислили ряд проблем, якобы не позволяющих каналу функционировать в нормальном режиме, и заверили, что работа по устранению недостатков ведется.Но суть то от этого не меняется. Еще в начале данного пиар-проекта украинского шоумена многие специалисты в отрасли телерадиовещания говорили о бесперспективности запуска "Дiма" для вещания на территории ЛНР и ДНР. Они перечисляли как технические, так и социальные причины, которые очевидно сводят данную затею к нулю. Но кто сказал, что Зеленскому нужен был именно результат? Каждый новый "керевнык незалежной" пытается заработать, пользуясь своей должностью, при этом по больше части разворовывая средства в той отрасли, в которой он хоть немного разбирается. Видимо, схема с отмыванием денег во взаимодействии с медиахолдингами показалась Владимиру Александровичу весьма перспективной, вот он и придумал схему с каналом, который вещает только для галочки, но финансирование из бюджета получает регулярно.ЗИГУЮЩАЯ СВОБОДАВ большинстве стран мира законодательно запрещены и пропаганда идеологии нацизма, и соответствующие символика и атрибутика. А вот в США ситуация абсолютно другая: там под прикрытием демократии и свободы слова можно и Гитлера прославлять, и марши нацистов устраивать. Поскольку де-факто Украина является американской колонией, то, следовательно, нацизму и фашизму дан зеленый свет, чем активно пользуются недобитки из западных регионов "незалэжной".Недавно нынешняя и.о. министра образования Любомира Мандзий организовывала во Львове конкурс в честь дивизии СС "Галичина", а на львовском главпочтамте открыли выставку марок и открыток, связанных с историей этой кровавой дивизии. А в начале этой недели в интернете появилась видеозапись чествования в Калуше Ивано-Франковской области ветерана "Галичины" Василия Наконечного. Еще в 2018 году депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания почетного гражданина города, а теперь приспешник фашистов получил новодельную побрякушку в виде креста, похожего на немецкую награду времен Третьего рейха. Во время вручения креста эта фашистская тварь даже не постеснялась на радостях зигануть.Жителям Донбасса все это настолько омерзительно и чуждо, что просто сложно передать словами. Практически у каждого в семье есть родственники, которые воевали с этой нечистью и в большинстве случаев ценой своей жизни отстояли для своих потомков право жить без коричневой чумы. Но гуманность сыграла злую шутку, и теперь мы вынуждены смотреть на это мракобесье.И если Европа не хочет слушать мнение жителей Донбасса, то пусть хотя бы с точки зрения своих же принципов и законов внимательно посмотрит на то, как фашизм возрождается на Украине, и сделает соответствующие выводы.ОГНЕННАЯ ГОДОВЩИНА34 года назад, в 01.23 26 апреля 1986 года, произошла одна из ужаснейших катастроф в истории человечества — взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Эта авария расценивается как самая крупная за всю историю атомной энергетики. В результате аварии произошел огромный выброс радиоактивных веществ в атмосферу, что нанесло серьезный ущерб не только близлежащим странам, но и большей части Европы. Количество погибших и пострадавших от ее последствий людей до сих пор неподсчитанно, есть только приблизительные цифры. Экономический ущерб по своим масштабам также не имеет равных. После ликвидации аварии вокруг АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения, из сельскохозяйственного оборота было выведено около пяти млн га земель, поскольку радионуклиды осели на почву, и она стала непригодна для использования.Уже три недели около Чернобыля бушуют пожары. Леса продолжают гореть из-за халатности и некомпетентности украинского правительства. Радиоактивная пыль поднимается и разносится ветрами также, как и в 1986 году. Пожарные из последних сил пытаются побороть стихию в Чернобыльской зоне, а руководство страны лишь только используют этих людей в качестве рабсилы. Что Зеленский скажет семьям настоящих героев, когда они начнут умирать от воздействия радиации?26 апреля — Луганск