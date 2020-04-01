Завтра в Луганске вступает в силу запрет на передвижение междугороднего транспорта и начнутся тренировки Сил гражданской защиты



Эти дополнительные ограничительные меры введены в действие решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Об этом заявил Леонид Пасечник в своем обращении.

«Вместе с тем, в соответствии с планом проведения комплексных тренировок сил гражданской защиты, в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Республике проводится очередная комплексная тренировка под руководством МЧС с привлечением Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления. В состав руководства входит Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР. В условиях текущей эпидемиологической обстановки совместно отрабатываются вопросы противодействия распространению инфекции.

Целью проведении плановых учебно-тренировочных мероприятий является укрепление накопленного опыта и повышение качества выполняемых задач в целях предотвращения распространения инфекции на территории Республики», — говорится в обращении.

Красота и здоровье - Сегодня, 13:50 52 В Луганске с 26 апреля 2020 г. запрета на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси.Эти дополнительные ограничительные меры введены в действие решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.Об этом заявил Леонид Пасечник в своем обращении.«Вместе с тем, в соответствии с планом проведения комплексных тренировок сил гражданской защиты, в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Республике проводится очередная комплексная тренировка под руководством МЧС с привлечением Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления. В состав руководства входит Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР. В условиях текущей эпидемиологической обстановки совместно отрабатываются вопросы противодействия распространению инфекции.Целью проведении плановых учебно-тренировочных мероприятий является укрепление накопленного опыта и повышение качества выполняемых задач в целях предотвращения распространения инфекции на территории Республики», — говорится в обращении.Красота и здоровье - Сегодня, 13:50 52

Метки: {keywords}