Завтра в Луганске вступает в силу запрет на передвижение междугороднего транспорта и начнутся тренировки Сил гражданской защиты
В Луганске с 26 апреля 2020 г. запрета на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси.
Эти дополнительные ограничительные меры введены в действие решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Об этом заявил Леонид Пасечник в своем обращении.
«Вместе с тем, в соответствии с планом проведения комплексных тренировок сил гражданской защиты, в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Республике проводится очередная комплексная тренировка под руководством МЧС с привлечением Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления. В состав руководства входит Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР. В условиях текущей эпидемиологической обстановки совместно отрабатываются вопросы противодействия распространению инфекции.
Целью проведении плановых учебно-тренировочных мероприятий является укрепление накопленного опыта и повышение качества выполняемых задач в целях предотвращения распространения инфекции на территории Республики», — говорится в обращении.
Красота и здоровье - Сегодня, 13:50 52
Эти дополнительные ограничительные меры введены в действие решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Об этом заявил Леонид Пасечник в своем обращении.
«Вместе с тем, в соответствии с планом проведения комплексных тренировок сил гражданской защиты, в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в Республике проводится очередная комплексная тренировка под руководством МЧС с привлечением Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления. В состав руководства входит Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР. В условиях текущей эпидемиологической обстановки совместно отрабатываются вопросы противодействия распространению инфекции.
Целью проведении плановых учебно-тренировочных мероприятий является укрепление накопленного опыта и повышение качества выполняемых задач в целях предотвращения распространения инфекции на территории Республики», — говорится в обращении.
Красота и здоровье - Сегодня, 13:50 52
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