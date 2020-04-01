Кедми рассказал о кошмарной для США модификации гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Россия может модифицировать ракету "Циркон" для сухопутных и воздушных платформ, окончательно превратив ее в кошмар для США. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По мнению аналитика, гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон", которым сегодня оснащаются морские платформы (корабли и подлодки), может быть модифицирован для сухопутных систем, что позволит поражать не только корабли, но и цели на суше. Также Кедми допускает возможность адаптации "Циркона" для самолетов, что сделает его своеобразным аналогом "Калибра" с большей скоростью и мощностью."Тогда это будет модификация "воздух-суша" или "воздух-море". Тогда "Циркон" смогут использовать самолеты радиусом действия намного больше, чем у подлодок, и способностью выйти на точку, с которой можно поразить цель. "Циркон" против сухопутных и морских целей – очень серьезно", - заявил Кедми.Эксперт добавил, что "Циркон" поражает цель вертикально, уходя вверх на подлете к ней. Благодаря такой траектории и гиперзвуковой скорости (9 чисел Маха) эта ракета способна расколоть пополам целый эсминец даже без мощного боезаряда – Кедми называет это банальной физикой.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Другой ракетой РФ, вызывающей опасения американцев, является модифицированный "Калибр". Новая версия этой крылатой ракеты будет иметь вдвое больший радиус действия (4,5 тыс. км вместо 2,5 тыс.) и сможет нести боеголовку с ядерным зарядом. Возможность маневрирования в полете лишит средства ПРО противника шансов на уничтожение "Калибра", - заявил Кедми в эфире онлайн-канала Iton.Ранее Кедми объяснил реакцию США на появлении в составе ВМФ России подлодок "Ясень-М", оснащенных "Цирконами". Он объяснил, что делает эти субмарины неуязвимыми для американских самолетов и кораблей, и рассказал о способности модернизированного "Ясеня" гарантированно уничтожать авианосцы ВМС США.Григорий Егоро