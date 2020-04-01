Коронавирус атакует Новопсков
Новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 выявлен в Новопсковоском районе. Об этом сообщает пресс-служба РГА.
По данным местных властей, новый лабораторно подтвержденный случай был зафиксирован в Новопскове.
«В связи с возникновением на территории Новопсковского района первого лабораторно-подтвержденного случая заболевания COVID-19 было проведено заседание оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения на территории Новопсковского района острой респираторной болезни», — говорится в сообщении.
Во время заседания был определен план действий по локализации и ликвидации очага заболевания.
Новопсковское отделение межрайонного Старобельского филиала государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр» проводит дезинфекцию очага заболевания и определяет круг контактирующих лиц, контактировавших с инфицированным лицом.
В свою очередь Новопсковская ГСЧС проводит уличную дезинфекцию на территории поселка и на территории КНП «Новопсковское ТМО». «Новопсковжитло» проводит дезинфекцию прилегающей территории возле очага заболевания. Новости Региона - Сегодня, 14:00 215
По данным местных властей, новый лабораторно подтвержденный случай был зафиксирован в Новопскове.
«В связи с возникновением на территории Новопсковского района первого лабораторно-подтвержденного случая заболевания COVID-19 было проведено заседание оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения на территории Новопсковского района острой респираторной болезни», — говорится в сообщении.
Во время заседания был определен план действий по локализации и ликвидации очага заболевания.
Новопсковское отделение межрайонного Старобельского филиала государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр» проводит дезинфекцию очага заболевания и определяет круг контактирующих лиц, контактировавших с инфицированным лицом.
В свою очередь Новопсковская ГСЧС проводит уличную дезинфекцию на территории поселка и на территории КНП «Новопсковское ТМО». «Новопсковжитло» проводит дезинфекцию прилегающей территории возле очага заболевания. Новости Региона - Сегодня, 14:00 215
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