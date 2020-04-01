Шахтеры Донбасса пойдут на Киев вместе с женами и детьми, — М.Волынец



«Мы посмотрели фильм о годе президента в должности, где Зеленский говорит, что погашена почти вся задолженность по зарплате горнякам, но она составляет 1 млрд 600 млн грн», — сказал он.

«Если так будет продолжаться и дальше, то никто не удержит людей даже на частных шахтах. Ранее они вовремя получали зарплату, аванс, хотя зарплата была выше, был социальный пакет. Но шахты останавливаются. Например, в Доброполье (Донецкая обл., — ред.) — с 4 апреля, там уже три недели простоя. А вместе с остановкой шахт Павлограда понемногу приходит прозрение: украинский уголь становится ненужным», — рассказал Волынец.

Он считает, что к этой акции также присоединятся и шахтеры Львовщины, ведь там есть большая угроза ликвидации пяти шахт.

«Кроме того, там тоже задолженность и она будет в дальнейшем», — говорит нардеп.

«Дело в том, что мы вошли в весенне-летний период, световой день больше, не надо отопления, потребление энергии уменьшится, поэтому уголь снова становится ненужным. Если уголь становится ненужным, шахтеры не могут зарабатывать. А если шахты будут останавливаться, то не будет отчислений в фонды социального страхования, в Пенсионный фонд», — подчеркнул Волынец.

При этом он не считает, «что эта акция не будет многочисленной».

«Но мы не сможем ее сдержать, если с шахтерами пойдут жены и дети. В 1998-м году, когда шахтеры шли на Киев, люди вдоль дорог стояли, выносили продукты, а священники освящали этот поход, потому что видели, что люди идут отстаивать свои права», — заключил парламентарий. Новости Украины - Сегодня, 15:22 51 Шахтеры Украины анонсировали всеукраинский поход на Киев после завершения карантина. Об этом сообщил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает «Громадське радіо«.«Мы посмотрели фильм о годе президента в должности, где Зеленский говорит, что погашена почти вся задолженность по зарплате горнякам, но она составляет 1 млрд 600 млн грн», — сказал он.«Если так будет продолжаться и дальше, то никто не удержит людей даже на частных шахтах. Ранее они вовремя получали зарплату, аванс, хотя зарплата была выше, был социальный пакет. Но шахты останавливаются. Например, в Доброполье (Донецкая обл., — ред.) — с 4 апреля, там уже три недели простоя. А вместе с остановкой шахт Павлограда понемногу приходит прозрение: украинский уголь становится ненужным», — рассказал Волынец.Он считает, что к этой акции также присоединятся и шахтеры Львовщины, ведь там есть большая угроза ликвидации пяти шахт.«Кроме того, там тоже задолженность и она будет в дальнейшем», — говорит нардеп.«Дело в том, что мы вошли в весенне-летний период, световой день больше, не надо отопления, потребление энергии уменьшится, поэтому уголь снова становится ненужным. Если уголь становится ненужным, шахтеры не могут зарабатывать. А если шахты будут останавливаться, то не будет отчислений в фонды социального страхования, в Пенсионный фонд», — подчеркнул Волынец.При этом он не считает, «что эта акция не будет многочисленной».«Но мы не сможем ее сдержать, если с шахтерами пойдут жены и дети. В 1998-м году, когда шахтеры шли на Киев, люди вдоль дорог стояли, выносили продукты, а священники освящали этот поход, потому что видели, что люди идут отстаивать свои права», — заключил парламентарий. Новости Украины - Сегодня, 15:22 51

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