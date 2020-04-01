Умер Джульетто Кьеза
Неплохой итальянский публицист, который получил у нас широкую известность с нулевых, за счет своих антиимпериалистических публикаций, в которых он критиковал мир "конца истории" и американский империализм. Также был последовательным критиком фашистского переворота на Украине.
"Нам не нравится ни нацизм, ни евромайдан. Это было против демократии, и я считаю, что Украине не место в Европе" (с) Кьеза.
Особую истерику на Украине вызвали заявления Кьезы по поводу расстрела людей в Киеве во время государственного переворота. Разумеется, был сразу же записан в агенты Кремля.
Кьеза лично бывал на Донбассе, выступая с поддержкой права ДНР и ЛНР бороться за свое будущее.
К России он был достаточно комплиментарен, поэтому частенько появлялся и на отечественном ТВ (особенно на RT) в качестве иностранного эксперта.
Одно из последних интервью Кьезы в России.
Также стоит вспомнить его документальный фильм "Расследование с нуля"; про расследование терактов 11 сентября, где Кьеза рассматривал тезисы нетленной "Разменной монеты".
Мир праху.
Борис Рожин
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