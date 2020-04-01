Соловейчик считает, что "Черский" плывет в Находку с целью доукомплектации

Трубоукладчик "Академик Черский" возвращается в порт Находки с целью проведения работы по дополнительной подготовке корабля к предстоящей достройке предназначенного для транспортировки газа сооружения "Северный поток — 2".Prt Scr youtube.com / Владимир ЕвдокимовСоответствующее высказывание сделал аналитик в области политики и экономики Владимир Соловейчик. Об этом писало Федеральное агентство новостей.Согласно информации, опубликованной интернет-ресурсом по отслеживанию движения кораблей Marine Traffic и Vesselfinder, некоторое время назад принадлежащий энергетической компании "Газпром" трубоукладчик обозначил курс на порт Находки.По мнению Соловейчика, корабль планируется доукомплектовать для реализации работ по завершению строительства газопровода, который проходит по дну Балтийского моря. А после окончания "карантинного психоза" на фоне нового типа коронавируса, который скорее всего завершится летом, достройка "Северного потока — 2" возобновится.Мария Верескова