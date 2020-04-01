Комбриги ВСУ морят голодом срочников, чтобы те подписывали контракты – Народная милиция

Командиры бригад ВСУ шантажом заставляют срочников заключать контракты на прохождение военной службы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "военно-политическое руководство Украины продолжает проведение информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение престижа службы в рядах вооруженных формирований Украины".

"С целью демонстрации вышестоящему командованию результатов успешного выполнения мероприятий кампании, командиры бригад вооруженных формирований Украины путем шантажа заставляют солдат срочной службы подписывать контракт с министерством обороны Украины", - заявил Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что в использовании подобных методов, в частности, были замечены командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Валерий Курач и командир 17-й отдельной бригады Владимир Дрибноход.

"В ходе (боевого) слаживания военнослужащим (ВСУ) были намеренно созданы невыносимые условия существования. Солдат срочной службы не кормили, вынуждая подписать контракт. Ответственными за подписание контракта были назначены заместители командиров соединений по морально-психологическому обеспечению полковник Луценко и подполковник Сушко", - рассказал Осадчий.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 апреля — Луганск