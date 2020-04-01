Киев задействовал для борьбы с COVID 25 тыс. военнослужащих ВСУ и НГУ – Народная милиция

Киев для противодействия распространения коронавируса задействовал 25 тыс. военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии Украины (НГУ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что ранее военно-политическое руководство Украины разработало план, "в соответствии с которым для противодействия распространения коронавируса уже привлечено 25 тыс. военнослужащих ВСУ и НГУ".

"План предусматривал развертывание в сухопутных войсках 150 изоляторов на четыре тыс. койко-мест. На данный момент изоляторы переполнены, в связи с чем для размещения инфицированных военнослужащих используются гражданские медицинские учреждения", - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

"В соответствии с планом, в зоне "ООС" (так называемой "операции объединенных сил") формируется 57 врачебно-сестринских бригад для оказания неотложной медицинской помощи. В районных и областных военных комиссариатах Украины проводятся штабные тренировки по уточнению приписного состава, имеющего медицинское образование", - рассказал Осадчий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 193 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 апреля — Луганск