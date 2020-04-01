МЧС ЛНР продлило действие высшего класса пожарной опасности до 1 мая

Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР объявил о сохранении местами в Республике самого высокого, пятого, класса пожарной опасности до 1 мая.

"В период с 27 апреля по 1 мая местами по территории ЛНР сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс", - предупреждают синоптики.

Пятый класс пожарной опасности был объявлен метеорологами с 19 апреля, затем неоднократно продлевался.

Напомним, что пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

26 апреля — Луганск