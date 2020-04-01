В Луганской области заставляют идти медиков в бесплатные отпуска, платить зарплату нечем
В больницах Луганской области медиков отправляют в бесплатные отпуска на две недели. Причиной называют отсутствие финансирования учреждений.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Час Пик.
Как стало известно, не будет работать большая часть отделений Луганской областной детской клинической больницы, травматология, хирургия, урология Луганской областной клинической больницы и областная поликлиника.
По словам Петра Ищенко, заведующего отделением Педиатрии №2, людям не дают идти в обычные отпуска — только в бесплатные. Говорят, что нет денег на выплату заработной платы.
В пятницу, 26 апреля, часть медработников детской областной больницы написали заявления о выходе из профсоюзной организации. Как рассказал Петр Ищенко, сотрудники не согласны с коллективным договором, где установлены мизерные ставки: врачам — 3800-4700 грн, медсестрам 3000 грн, санитаркам — 2500 грн, при этом ставки у администрации — 9000-11000 тыс.
Также врач добавил, что поездки в областной Департамент охраны здоровья не дали никакого результата, а глава ВЦА Сергей Гайдай не может принять его уже четверный месяц — записывался на прием еще в январе.
Новости Региона - Сегодня, 18:39 229
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Час Пик.
Как стало известно, не будет работать большая часть отделений Луганской областной детской клинической больницы, травматология, хирургия, урология Луганской областной клинической больницы и областная поликлиника.
По словам Петра Ищенко, заведующего отделением Педиатрии №2, людям не дают идти в обычные отпуска — только в бесплатные. Говорят, что нет денег на выплату заработной платы.
В пятницу, 26 апреля, часть медработников детской областной больницы написали заявления о выходе из профсоюзной организации. Как рассказал Петр Ищенко, сотрудники не согласны с коллективным договором, где установлены мизерные ставки: врачам — 3800-4700 грн, медсестрам 3000 грн, санитаркам — 2500 грн, при этом ставки у администрации — 9000-11000 тыс.
Также врач добавил, что поездки в областной Департамент охраны здоровья не дали никакого результата, а глава ВЦА Сергей Гайдай не может принять его уже четверный месяц — записывался на прием еще в январе.
Новости Региона - Сегодня, 18:39 229
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