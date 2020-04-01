Появились сообщения о летающих низко над Пхеньяном вертолетах и панике в КНДР

В КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты. Сообщения появились в материале The Washington Post, издание ссылается на источники.По информации источников издания, жители начали запасаться всем — от стирального порошка до риса, электроники и ликера, консервов и сигарет.Кроме того, сообщается, что в стране прервано железнодорожное сообщение с Китаем.Подобные сообщения начали появляться после того, как вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она ссылалась на «очень солидного источника». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.источник