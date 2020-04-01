Синоптики прогнозируют 27 апреля в ЛНР до 12 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 27 апреля будет колебаться от плюс 3 градусов ночью до 12 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 26 апреля до 21.00 27 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 7-12 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем – 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля ночью и плюс 8-10 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5-7 градусов выше нуля ночью до 9-11 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 28 апреля ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов выше нуля, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 10-15 градусов тепла. 29 апреля - переменная облачность, температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 15-20 градусов выше нуля.

26 апреля — Луганск