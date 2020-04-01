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В Луганской области один из заболевших коронавирусом находится в реанимации. Данные о больных по районам. КАРТА

robot Сегодня, 15:0024Новости
В Луганской области один из заболевших коронавирусом находится в реанимации. Данные о больных по районам. КАРТА
В Луганской области выявлено 29 случаев коронавируса COVID-19 на подконтрольной украинским властям территории.
Об этом пишет сайт «Новости Донбасса» со ссылкой на Луганский областной лабораторный центр.

Из них 13 заболевших лечатся амбулаторно, 13 — в стационаре, в том числе один пациент находится в реанимационном отделении. Трое больных выздоровели.
Возрастная структура заболевших:
• Дети до 14 лет — 1;
• Подростки 15-17 лет — 1;
• Взрослые 18-29 лет — 4;
• 30-49 лет — 12;
• 50-65 лет — 4;
• Старше 65 лет — 7.


Всего, за период с начала пандемии, в Луганской области зафиксировано 158 подозрений заболевания коронавирусом. Новости Региона - Сегодня, 14:06 139

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