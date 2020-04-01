В Луганской области один из заболевших коронавирусом находится в реанимации. Данные о больных по районам. КАРТА



Об этом пишет сайт «Новости Донбасса» со ссылкой на Луганский областной лабораторный центр.



Из них 13 заболевших лечатся амбулаторно, 13 — в стационаре, в том числе один пациент находится в реанимационном отделении. Трое больных выздоровели.

Возрастная структура заболевших:

• Дети до 14 лет — 1;

• Подростки 15-17 лет — 1;

• Взрослые 18-29 лет — 4;

• 30-49 лет — 12;

• 50-65 лет — 4;

• Старше 65 лет — 7.





Всего, за период с начала пандемии, в Луганской области зафиксировано 158 подозрений заболевания коронавирусом. Новости Региона - Сегодня, 14:06 139 В Луганской области выявлено 29 случаев коронавируса COVID-19 на подконтрольной украинским властям территории.Об этом пишет сайт «Новости Донбасса» со ссылкой на Луганский областной лабораторный центр.Из них 13 заболевших лечатся амбулаторно, 13 — в стационаре, в том числе один пациент находится в реанимационном отделении. Трое больных выздоровели.Возрастная структура заболевших:• Дети до 14 лет — 1;• Подростки 15-17 лет — 1;• Взрослые 18-29 лет — 4;• 30-49 лет — 12;• 50-65 лет — 4;• Старше 65 лет — 7.Всего, за период с начала пандемии, в Луганской области зафиксировано 158 подозрений заболевания коронавирусом. Новости Региона - Сегодня, 14:06 139

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