28 апреля с 8.00 будет сокращена подача воды в семь крупнейших городов региона



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что специалисты предприятия проведут ремонтные работы на магистральных водоводах «Славяносербская насосная станция третьего подъема — Славяносербская насосная станция четвертого подъема» и «Славяносербская насосная станция четвертого подъема — пятый подъем Петровского», а также Краснолиманском водоводе, в связи с чем «28 апреля с 8.00 будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Алчевск, Перевальск, Брянка, Стаханов, Кировск, Антрацит и Красный Луч».

«Завершить ремонтные работы планируется в течение суток, после чего будет выполнена промывка и заполнение водоводов согласно технологическому регламенту. К утру 30 апреля водоснабжение в вышеуказанные города будет возобновлено в прежнем режиме», — уточнили в пресс-службе.

«Лугансквода» просит жителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 13:32 396 «Лугансквода» из-за ремонта 28 апреля сократит подачу воды в семь городов.Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Там отметили, что специалисты предприятия проведут ремонтные работы на магистральных водоводах «Славяносербская насосная станция третьего подъема — Славяносербская насосная станция четвертого подъема» и «Славяносербская насосная станция четвертого подъема — пятый подъем Петровского», а также Краснолиманском водоводе, в связи с чем «28 апреля с 8.00 будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Алчевск, Перевальск, Брянка, Стаханов, Кировск, Антрацит и Красный Луч».«Завершить ремонтные работы планируется в течение суток, после чего будет выполнена промывка и заполнение водоводов согласно технологическому регламенту. К утру 30 апреля водоснабжение в вышеуказанные города будет возобновлено в прежнем режиме», — уточнили в пресс-службе.«Лугансквода» просит жителей обеспечить необходимый запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 13:32 396

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