Активисты вручили алчевским ветеранам проднаборы и оплатили на год связь "Лугакома" (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и городской организации ветеранов к 75-летию Победы вручили 28 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Алчевске, продовольственные наборы и оплаченные на год стартовые пакеты мобильного оператора "Лугаком". Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города."Сегодня, 27 апреля, в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы, молодежные активисты алчевского территориального отделения "Мира Луганщине", городская организация ветеранов вручили продуктовые наборы, а также стартовые пакеты оператора "Лугаком" участникам боевых действий в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Помощь от общественников получили 28 ветеранов Великой Отечественной, проживающих в городе металлургов."Наша благодарность ветеранам безгранична. Невозможно найти слова, чтобы выразить ее, передать всю ту гордость за то, что живем рядом с этими несгибаемыми, мужественными и отважными людьми", - отметила глава администрации Алчевска, председатель алчевского теротделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Пяткова."В преддверии 75-летия Победы у нас есть еще одна возможность низко склониться перед этими людьми и искренне поблагодарить за подвиг, который каждый из них совершил в 1941-1945 годах, за тяжелую работу по возрождению нашего города после войны", - добавила она."Сегодня мы вручили ветеранам поздравления от администрации города, стартовые пакеты "Лугаком", номера которых оплачены на год вперед", - отметила председатель Алчевской городской организации ветеранов Любовь Свистула.Она уточнила, что в состав продуктовых наборов входят бакалея, мясные, рыбные и овощные консервы, растительное масло, чай и сладости."Поздравляю всех с наступающим праздником – Днем Победы. Эта Победа далась нашему народу очень и очень дорогой ценой. Ценой миллионов жизней. Никогда не забывайте об этом. И берегите мир, который наше поколение вам вверило", - обратился к горожанам ветеран Великой Отечественной войны Василий Тимченко.Ранее в Алчевске в честь 75-летия Великой Победы стартовала акция по установке памятных табличек на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.27 апреля — Луганск