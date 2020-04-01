Медики в период тренировки сил гражданской защиты будут оказывать помощь в штатном режиме

Медики ЛНР в период проведения комплексных тренировок сил гражданской защиты по противодействию коронавирусу будут оказывать помощь населению Республики в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, опубликованном на сайте ведомства."В период с 23 апреля по 7 мая 2020 года под руководством МЧС и чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК при Правительстве ЛНР) проводятся плановые совместные тренировки органов управления и сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте заявления."Обращаю внимание жителей Республики, что проводимые мероприятия не повлияют на оказание плановой и неотложной медицинской помощи населению. Медицинская помощь будет оказываться в штатном режиме", - подчеркнула Пащенко.В ходе тренировок отрабатываются вопросы взаимодействия между министерствами и ведомствами Республики при ликвидации чрезвычайных ситуаций.Минздрав в рамках указанных мероприятий отрабатывает учебные вопросы комплексного медицинского обеспечения.Министр отметила, что участие медперсонала в тренировках повышает готовность медиков к своевременному оказанию квалифицированной помощи и улучшает качество оказываемых услуг жителям Республики."Мы нацелены повысить профессиональные навыки медицинского персонала и в очередной раз отработать вопросы оперативного реагирования и взаимодействия в условиях возникновения угрозы распространения инфекции", - сказала она.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил проведение в Республике тренировок сил гражданской защиты по противодействию коронавирусу.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 196 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.27 апреля — Луганск