Глава ЛНР назвал основные задачи реорганизации угольной отрасли

Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с представителями профсоюзных организаций назвал основные задачи реорганизации угольной отрасли Республики.Ранее программу по реорганизации угольной отрасли Республики анонсировало Правительство ЛНР."Это очень важный для нас вопрос. Действительно пришло время наводить порядок. Есть единый подход, есть единая заработная плата, есть единая цена на уголь, есть единая реализация. Мы должны все это понимать, государство должно это все контролировать", - заявил Пасечник.Глава ЛНР выделил четыре основные задачи, для выполнения которых была разработана программа по реорганизации угольной отрасли."Задачи были такие: регулярная выплата заработных плат нашим шахтерам – это раз; регулярное повышение заработной платы – это два", - пояснил Пасечник."Третий вопрос - реорганизация проводится для того, чтобы регулярно уплачивались налоги в Республику, чтобы мы имели возможность развивать не только угольную отрасль, а и остальные сопутствующие отрасли – это и железная дорога, и транспорт, и, безусловно, социальную нашу составляющую забывать нельзя", - подчеркнул руководитель Республики."Четвертая, на мой взгляд, немаловажная задача – это, конечно же, построить прозрачную схему реализации угля, чтобы в ней не было места лицам, которые зарабатывают на наших шахтерах, при этом ничего не делая", - заявил Пасечник.Ранее министр экономического развития Республики Светлана Подлипаева сообщила, что ЛНР будет проводить реорганизацию угольной отрасли с учетом опыта России, успешно осуществившей подобные мероприятия ранее.27 апреля — Луганск