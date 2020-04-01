Пожарные ЛНР за минувшую неделю ликвидировали 126 пожаров – МЧС

Пожарные ЛНР за минувшую неделю ликвидировали на территории Республики 126 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"За минувшую неделю, с 20 по 26 апреля, на территории ЛНР ликвидировано 126 пожаров, на одном из которых пострадала женщина", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Напомним, с 13 по 19 апреля, пожарные МЧС ЛНР ликвидировали в Республике 188 пожаров, в результате которых погибли два человека.

Ранее заместитель министра по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР, полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар сообщал, что с начала 2020 года по состоянию на 25 марта на пожарах в Республике погибли более 30 человек.

27 апреля — Луганск