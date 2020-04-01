Специалисты "ЭЛУА" за неделю отремонтировали дороги на восьми улицах Луганска – мэрия

Специалисты столичного коммунального предприятия "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") за минувшую неделю отремонтировали асфальтовое покрытие дорог на восьми улицах Луганска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"Выполнили текущий ремонт дорожного полотна горячим асфальтобетоном на улицах Линева, Польского, Владимира Шевченко, Титова, Карпинского, Буденного, Остапа Вишни и 50-летия образования СССР", – отметил он.

"Кроме того, на улице Черноморская, в 4-м Лутугинском проезде и на улице 30-летия Победы выполнен ремонт покрытия сыпучими материалами", – проинформировал Бабенко.

Начальник предприятия добавил, что, помимо этого, коммунальщики подготовили к последующей укладке асфальта дорожное покрытие на улицах Херсонская, Оборонная, Буденного, Карпинского, Азовская и других.

"Также за неделю вывезли с городских дорог 443 тонны мусора и посторонних предметов, обновили порядка 12,5 километра продольной дорожной разметки, нанесли 131 погонный метр вертикальной разметки", – отметил он.

"Продолжаем монтаж, ремонт и покраску пешеходных ограждений, окраску павильонов ожидания. Промыли 415 погонных метров пешеходного ограждения на (улице) Оборонной и 350 погонных метров ливневой канализации на улицах имени газеты "Луганская правда", Ленина и Сосюры", – рассказал Бабенко.

27 апреля — Луганск