Мнение: Нельзя просто взять и раздать людям деньги

Предложения различных экспертов, предполагающих, что гражданам можно оказать помощь, просто включив печатный станок, сегодня раздаются из каждого «утюга». Каждый «уважающий себя» активист просто кричит о том, что нужно раздать некие суммы населению, причем размеры этих сумм ограничены только фантазией авторов.Однако все те, кто предлагает такое решение проблем не думают о последствиях запуска печатного станка, который неизбежно приведет к взрывному росту инфляции. То есть бумажки-то люди получат, а вот купить на них почти ничего не смогут. Деньги не берутся «ниоткуда».Как правило, такие методы применяются странами с низкой или даже отрицательной ставкой, для того чтобы разогнать экономику уже после того, как опробованы все иные варианты. Но, к счастью или сожалению, кому как «выгодно» – Россия к таким странам не относится.По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, для нашей страны такие методы пока неактуальны, хотя бы потому, что мы еще не использовали даже всего пула стандартных инструментов. Власть не бездействует, как и Центробанк, снизивший ставку до 5,5 %.К этим утверждениям сложно относиться с человеческой точки зрения, понимая всю глубину экономического кризиса, который уже грозит всему миру огромными проблемами. И конечно, людям хотелось бы, чтобы правительство поддержало их, выплатив какие-то суммы.Но если всмотреться в ситуацию и попытаться понять, как именно работает экономика, то становится понятно, что запуск печатного станка – это путь в пропасть. Тем более для нашей страны, где и до пандемии все было не так радужно, как хотелось бы.Тем не менее, говорить о том, что деньги совсем не выделяются – тоже неправильно. Выделяются, просто не гражданам, а тем, кто должен поддерживать и развивать экономику – бизнесу, который, в свою очередь, должен не увольнять людей, а выплачивать им хотя бы МРОТ. Другой вопрос, что не все так гладко у нас с социальной ответственностью бизнеса. И деньги просто «не доходят» до тех, кому реально предназначены.источник