Отмена карантина покажет истинные ценности Европы

Отмена карантинных мер в европейских странах обусловлена двойственной позицией власти, рассказал ФБА "Экономика сегодня" профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.ФБА «Экономика сегодня»Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что в стране намерены частично снять ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью la Repubblica. С 4 мая 2020 года откроются парки, музеи, библиотеки, возобновятся стройки и массовое производство, но массовые мероприятия пока останутся под запретом, кроме траурных церемоний с участием 15 человек при сохранении социальной дистанции. Гражданам Италии можно будет покинуть город или регион страны, чтобы вернуться домой, так как ранее перемещение внутри страны было запрещено.С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня начнут работать рестораны, бары, салоны красоты и парикмахерские. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре - в них разрешать подготовку к экзаменам и их сдачу.governo.it / Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei MinistriТем временем Дональд Трамп также сообщил о скором снятии карантина в стране. По словам президента Соединенных Штатов Америки, длительные ограничительные меры негативно отразятся на национальной экономике. При этом американский лидер заявил, что последствия от карантина могут оказаться гораздо хуже, чем сама инфекция COVID-19. Первыми к снятию карантина приступили в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.“Вопрос о решениях о снятии карантинных мер на западной и европейской сторонах очень серьезный и требует размышлений и оценок. Дело в том, что западное общество построено на предположении, что природа человека злая, что человек эгоист и думает лишь о себе и поэтому только какие-то сдерживающие факторы со стороны государства могут в определенной мере контролировать это.Запад очень много декларировал и учил нас, как жить и рассказывал, в чем именно состоит гуманизм. Идеи гуманизма действительно пришли оттуда еще из эпохи Возрождения. Но дело в том, что буржуазное общество двулико: с одной стороны, оно якобы может быть гуманистичным и обладать большой культурой, достижениями в науке, технике и в политике, а с другой — общество показывает свое иное лицо, где присутствует агрессия, расизм, эксплуатация, война”, - рассуждает политолог.Отмена карантина поставит под угрозу жизни людейЮрий Почта напомнил о том, что и на Западе, и в Европе велось очень много разговоров о спасении жизней людей на фоне распространения коронавирусной инфекции.“В той же Италии власти выступали за защиту граждан от вируса, но в то же время поддерживали агрессивную политику Запада в других странах, который до последнего отстаивает свои интересы. Поэтому двойственная позиция может быть всегда.И стоит не предаваться иллюзиям. Россия очень много говорит о сотрудничестве с европейскими западными странами, а вместе с тем последние развивают НАТО, подозревают нашу страну во всех смертных грехах, обвиняют и сдерживают, обкладывая санкциями”, - отмечает эксперт.Кроме того, политолог, рассказывая о решении Италии, предполагает, что у страны есть два варианта: продолжить карантин или снять его, несмотря на предупреждения экспертов о возможности второй волны эпидемии.“Италия в данном случае старается не допустить упадка экономики. В любом случае каждая страна будет поступать по-своему, исходя из местных особенностей. Но появляется молчаливое допущение - власти снимают карантин, опасаясь общественных недовольств из-за его продления и понимая, что цена отмене — это тысячи жизней, которые можно было спасти, если бы люди продолжили сидеть дома.Решение о снятии карантина должно приниматься в ходе общественной дискуссии, когда гражданское общество и власть могут обсудить, что нужно открывать, а что нет, что является жизненно важным, а что вторичным. Однако для тех же итальянцев бары и кафе — это способ жизни, отказ от которого они воспринимают очень тяжело.Что-то подобное наблюдалось, когда в ряде европейских стран проходили террористические акты. Тогда европейцы говорили, что не позволят нарушить свой образ жизни и продолжать посещать общественные места, не взирая на угрозу. Сейчас действует примерно та же логика и власть снимает с себя ответственность”, - объясняет политолог.Россия остается в самоизоляцииНапомним, что в Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции с 29 апреля. Но губернатор Антон Алиханов в ходе пресс-конференции акцентировал внимание на том, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от распоряжений федеральных властей.“Когда мы строили коммунизм в нашей стране, то исходили из доброй природы человека о том, что если убрать эксплуатацию и неравенство, люди будут жить в гармонии и дружбе.Европейское и западное общество основаны на частной собственности, личной инициативе и требуют отсутствия государственного вмешательства. Люди сами решают свои проблемы. В России общество во многом полагается на государство, поэтому в нашей стране нет противоречия между действиями руководителей субъектов федерации и федеральным центром. Наоборот, присутствует согласованность.Кроме того, во главе страны стоят компетентные люди, что видно по решениям правительства. А также население доверяет власти. В Европе же мы часто наблюдаем кризис лидерства и отсутствие политических партий, а также то, что европейцы часть своих полномочий отдали наднациональным органам - Европейскому союзу, который оказался в ситуации пандемии беспомощным и заторможенным”, - резюмировал эксперт.Александра Мельник