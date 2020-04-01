Отмена карантина покажет истинные ценности Европы
Отмена карантинных мер в европейских странах обусловлена двойственной позицией власти, рассказал ФБА "Экономика сегодня" профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.
ФБА «Экономика сегодня»
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что в стране намерены частично снять ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью la Repubblica. С 4 мая 2020 года откроются парки, музеи, библиотеки, возобновятся стройки и массовое производство, но массовые мероприятия пока останутся под запретом, кроме траурных церемоний с участием 15 человек при сохранении социальной дистанции. Гражданам Италии можно будет покинуть город или регион страны, чтобы вернуться домой, так как ранее перемещение внутри страны было запрещено.
С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня начнут работать рестораны, бары, салоны красоты и парикмахерские. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре - в них разрешать подготовку к экзаменам и их сдачу.
governo.it / Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri
Тем временем Дональд Трамп также сообщил о скором снятии карантина в стране. По словам президента Соединенных Штатов Америки, длительные ограничительные меры негативно отразятся на национальной экономике. При этом американский лидер заявил, что последствия от карантина могут оказаться гораздо хуже, чем сама инфекция COVID-19. Первыми к снятию карантина приступили в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.
“Вопрос о решениях о снятии карантинных мер на западной и европейской сторонах очень серьезный и требует размышлений и оценок. Дело в том, что западное общество построено на предположении, что природа человека злая, что человек эгоист и думает лишь о себе и поэтому только какие-то сдерживающие факторы со стороны государства могут в определенной мере контролировать это.
Запад очень много декларировал и учил нас, как жить и рассказывал, в чем именно состоит гуманизм. Идеи гуманизма действительно пришли оттуда еще из эпохи Возрождения. Но дело в том, что буржуазное общество двулико: с одной стороны, оно якобы может быть гуманистичным и обладать большой культурой, достижениями в науке, технике и в политике, а с другой — общество показывает свое иное лицо, где присутствует агрессия, расизм, эксплуатация, война”, - рассуждает политолог.
Отмена карантина поставит под угрозу жизни людей
Юрий Почта напомнил о том, что и на Западе, и в Европе велось очень много разговоров о спасении жизней людей на фоне распространения коронавирусной инфекции.
“В той же Италии власти выступали за защиту граждан от вируса, но в то же время поддерживали агрессивную политику Запада в других странах, который до последнего отстаивает свои интересы. Поэтому двойственная позиция может быть всегда.
И стоит не предаваться иллюзиям. Россия очень много говорит о сотрудничестве с европейскими западными странами, а вместе с тем последние развивают НАТО, подозревают нашу страну во всех смертных грехах, обвиняют и сдерживают, обкладывая санкциями”, - отмечает эксперт.
Кроме того, политолог, рассказывая о решении Италии, предполагает, что у страны есть два варианта: продолжить карантин или снять его, несмотря на предупреждения экспертов о возможности второй волны эпидемии.
“Италия в данном случае старается не допустить упадка экономики. В любом случае каждая страна будет поступать по-своему, исходя из местных особенностей. Но появляется молчаливое допущение - власти снимают карантин, опасаясь общественных недовольств из-за его продления и понимая, что цена отмене — это тысячи жизней, которые можно было спасти, если бы люди продолжили сидеть дома.
Решение о снятии карантина должно приниматься в ходе общественной дискуссии, когда гражданское общество и власть могут обсудить, что нужно открывать, а что нет, что является жизненно важным, а что вторичным. Однако для тех же итальянцев бары и кафе — это способ жизни, отказ от которого они воспринимают очень тяжело.
Что-то подобное наблюдалось, когда в ряде европейских стран проходили террористические акты. Тогда европейцы говорили, что не позволят нарушить свой образ жизни и продолжать посещать общественные места, не взирая на угрозу. Сейчас действует примерно та же логика и власть снимает с себя ответственность”, - объясняет политолог.
Россия остается в самоизоляции
Напомним, что в Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции с 29 апреля. Но губернатор Антон Алиханов в ходе пресс-конференции акцентировал внимание на том, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от распоряжений федеральных властей.
“Когда мы строили коммунизм в нашей стране, то исходили из доброй природы человека о том, что если убрать эксплуатацию и неравенство, люди будут жить в гармонии и дружбе.
Европейское и западное общество основаны на частной собственности, личной инициативе и требуют отсутствия государственного вмешательства. Люди сами решают свои проблемы. В России общество во многом полагается на государство, поэтому в нашей стране нет противоречия между действиями руководителей субъектов федерации и федеральным центром. Наоборот, присутствует согласованность.
Кроме того, во главе страны стоят компетентные люди, что видно по решениям правительства. А также население доверяет власти. В Европе же мы часто наблюдаем кризис лидерства и отсутствие политических партий, а также то, что европейцы часть своих полномочий отдали наднациональным органам - Европейскому союзу, который оказался в ситуации пандемии беспомощным и заторможенным”, - резюмировал эксперт.
Александра Мельник
ФБА «Экономика сегодня»
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что в стране намерены частично снять ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью la Repubblica. С 4 мая 2020 года откроются парки, музеи, библиотеки, возобновятся стройки и массовое производство, но массовые мероприятия пока останутся под запретом, кроме траурных церемоний с участием 15 человек при сохранении социальной дистанции. Гражданам Италии можно будет покинуть город или регион страны, чтобы вернуться домой, так как ранее перемещение внутри страны было запрещено.
С 18 мая ожидается открытие магазинов розничной торговли, музеев и библиотек, а с июня начнут работать рестораны, бары, салоны красоты и парикмахерские. Школы останутся закрытыми до начала следующего учебного года в сентябре - в них разрешать подготовку к экзаменам и их сдачу.
governo.it / Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri
Тем временем Дональд Трамп также сообщил о скором снятии карантина в стране. По словам президента Соединенных Штатов Америки, длительные ограничительные меры негативно отразятся на национальной экономике. При этом американский лидер заявил, что последствия от карантина могут оказаться гораздо хуже, чем сама инфекция COVID-19. Первыми к снятию карантина приступили в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.
“Вопрос о решениях о снятии карантинных мер на западной и европейской сторонах очень серьезный и требует размышлений и оценок. Дело в том, что западное общество построено на предположении, что природа человека злая, что человек эгоист и думает лишь о себе и поэтому только какие-то сдерживающие факторы со стороны государства могут в определенной мере контролировать это.
Запад очень много декларировал и учил нас, как жить и рассказывал, в чем именно состоит гуманизм. Идеи гуманизма действительно пришли оттуда еще из эпохи Возрождения. Но дело в том, что буржуазное общество двулико: с одной стороны, оно якобы может быть гуманистичным и обладать большой культурой, достижениями в науке, технике и в политике, а с другой — общество показывает свое иное лицо, где присутствует агрессия, расизм, эксплуатация, война”, - рассуждает политолог.
Отмена карантина поставит под угрозу жизни людей
Юрий Почта напомнил о том, что и на Западе, и в Европе велось очень много разговоров о спасении жизней людей на фоне распространения коронавирусной инфекции.
“В той же Италии власти выступали за защиту граждан от вируса, но в то же время поддерживали агрессивную политику Запада в других странах, который до последнего отстаивает свои интересы. Поэтому двойственная позиция может быть всегда.
И стоит не предаваться иллюзиям. Россия очень много говорит о сотрудничестве с европейскими западными странами, а вместе с тем последние развивают НАТО, подозревают нашу страну во всех смертных грехах, обвиняют и сдерживают, обкладывая санкциями”, - отмечает эксперт.
Кроме того, политолог, рассказывая о решении Италии, предполагает, что у страны есть два варианта: продолжить карантин или снять его, несмотря на предупреждения экспертов о возможности второй волны эпидемии.
“Италия в данном случае старается не допустить упадка экономики. В любом случае каждая страна будет поступать по-своему, исходя из местных особенностей. Но появляется молчаливое допущение - власти снимают карантин, опасаясь общественных недовольств из-за его продления и понимая, что цена отмене — это тысячи жизней, которые можно было спасти, если бы люди продолжили сидеть дома.
Решение о снятии карантина должно приниматься в ходе общественной дискуссии, когда гражданское общество и власть могут обсудить, что нужно открывать, а что нет, что является жизненно важным, а что вторичным. Однако для тех же итальянцев бары и кафе — это способ жизни, отказ от которого они воспринимают очень тяжело.
Что-то подобное наблюдалось, когда в ряде европейских стран проходили террористические акты. Тогда европейцы говорили, что не позволят нарушить свой образ жизни и продолжать посещать общественные места, не взирая на угрозу. Сейчас действует примерно та же логика и власть снимает с себя ответственность”, - объясняет политолог.
Россия остается в самоизоляции
Напомним, что в Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции с 29 апреля. Но губернатор Антон Алиханов в ходе пресс-конференции акцентировал внимание на том, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от распоряжений федеральных властей.
“Когда мы строили коммунизм в нашей стране, то исходили из доброй природы человека о том, что если убрать эксплуатацию и неравенство, люди будут жить в гармонии и дружбе.
Европейское и западное общество основаны на частной собственности, личной инициативе и требуют отсутствия государственного вмешательства. Люди сами решают свои проблемы. В России общество во многом полагается на государство, поэтому в нашей стране нет противоречия между действиями руководителей субъектов федерации и федеральным центром. Наоборот, присутствует согласованность.
Кроме того, во главе страны стоят компетентные люди, что видно по решениям правительства. А также население доверяет власти. В Европе же мы часто наблюдаем кризис лидерства и отсутствие политических партий, а также то, что европейцы часть своих полномочий отдали наднациональным органам - Европейскому союзу, который оказался в ситуации пандемии беспомощным и заторможенным”, - резюмировал эксперт.
Александра Мельник
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