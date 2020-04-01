На Луганщине три новых случая коронавируса. Заболела целая семья под Новопсковом



Об этом сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко, передает Восточный вариант.

«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все — из одной семьи: это муж, сын и внучка. Поэтому будьте более внимательными и соблюдайте нормы карантина», — заявила Наталия Романенко.

Поэтому, в настоящее время в области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19. 3 человека выздоровели, 29 — болеют.

Статистика по населенным пунктам области:

в Лисичанске зафиксировано 9 случаев,

в Рубежном — 7 (выздоровели — 2),

в Кременском районе — 6 (с. Варваровка — 6),

в Новопскове — 4,

в Старобельском районе — 3 (Старобельск — 2, с. Проезжую — 1),

в Северодонецке — 1,

в Беловодске — 1,

в Станице Луганской — 1 (выздоровел — 1).

Новости Региона - Сегодня, 20:00 17 На Луганщине подтверждены три новых случая заболевания COVID-19.Об этом сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко, передает Восточный вариант.«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все — из одной семьи: это муж, сын и внучка. Поэтому будьте более внимательными и соблюдайте нормы карантина», — заявила Наталия Романенко.Поэтому, в настоящее время в области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19. 3 человека выздоровели, 29 — болеют.Статистика по населенным пунктам области:в Лисичанске зафиксировано 9 случаев,в Рубежном — 7 (выздоровели — 2),в Кременском районе — 6 (с. Варваровка — 6),в Новопскове — 4,в Старобельском районе — 3 (Старобельск — 2, с. Проезжую — 1),в Северодонецке — 1,в Беловодске — 1,в Станице Луганской — 1 (выздоровел — 1).Новости Региона - Сегодня, 20:00 17

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