На Луганщине три новых случая коронавируса. Заболела целая семья под Новопсковом
На Луганщине подтверждены три новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко, передает Восточный вариант.
«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все — из одной семьи: это муж, сын и внучка. Поэтому будьте более внимательными и соблюдайте нормы карантина», — заявила Наталия Романенко.
Поэтому, в настоящее время в области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19. 3 человека выздоровели, 29 — болеют.
Статистика по населенным пунктам области:
в Лисичанске зафиксировано 9 случаев,
в Рубежном — 7 (выздоровели — 2),
в Кременском районе — 6 (с. Варваровка — 6),
в Новопскове — 4,
в Старобельском районе — 3 (Старобельск — 2, с. Проезжую — 1),
в Северодонецке — 1,
в Беловодске — 1,
в Станице Луганской — 1 (выздоровел — 1).
Новости Региона - Сегодня, 20:00 17
Об этом сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко, передает Восточный вариант.
«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все — из одной семьи: это муж, сын и внучка. Поэтому будьте более внимательными и соблюдайте нормы карантина», — заявила Наталия Романенко.
Поэтому, в настоящее время в области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19. 3 человека выздоровели, 29 — болеют.
Статистика по населенным пунктам области:
в Лисичанске зафиксировано 9 случаев,
в Рубежном — 7 (выздоровели — 2),
в Кременском районе — 6 (с. Варваровка — 6),
в Новопскове — 4,
в Старобельском районе — 3 (Старобельск — 2, с. Проезжую — 1),
в Северодонецке — 1,
в Беловодске — 1,
в Станице Луганской — 1 (выздоровел — 1).
Новости Региона - Сегодня, 20:00 17
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