За неделю в Луганске зафиксировано 1289 человек с диагнозом ОРВИ



Об этом сообщил и.о. главного санитарного врача города Спартака Гаврика.

«За неделю заболели ОРВИ 1289 человек, сейчас мы ниже эпидпорога на 34%", — отметил он. Красота и здоровье - Сегодня, 19:45 65 Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 34% ниже эпидемического порога.Об этом сообщил и.о. главного санитарного врача города Спартака Гаврика.«За неделю заболели ОРВИ 1289 человек, сейчас мы ниже эпидпорога на 34%", — отметил он. Красота и здоровье - Сегодня, 19:45 65

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