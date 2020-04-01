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За неделю в Луганске зафиксировано 1289 человек с диагнозом ОРВИ

robot Сегодня, 20:0025Новости
За неделю в Луганске зафиксировано 1289 человек с диагнозом ОРВИ
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 34% ниже эпидемического порога.
Об этом сообщил и.о. главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«За неделю заболели ОРВИ 1289 человек, сейчас мы ниже эпидпорога на 34%", — отметил он. Красота и здоровье - Сегодня, 19:45 65

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