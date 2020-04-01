Луганские медики будут оказывать помощь в штатном режиме, не смотря на проведение тренировок сил ГО



Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Наталии Пащенко, опубликованном на сайте ведомства.

«В период с 23 апреля по 7 мая 2020 года под руководством МЧС и чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) проводятся плановые совместные тренировки органов управления и сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте заявления.

«Обращаю внимание жителей, что проводимые мероприятия не повлияют на оказание плановой и неотложной медицинской помощи населению. Медицинская помощь будет оказываться в штатном режиме», — подчеркнула Пащенко.

В ходе тренировок отрабатываются вопросы взаимодействия между министерствами и ведомствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Минздрав в рамках указанных мероприятий отрабатывает учебные вопросы комплексного медицинского обеспечения.

Министр отметила, что участие медперсонала в тренировках повышает готовность медиков к своевременному оказанию квалифицированной помощи и улучшает качество оказываемых жителям услуг .

«Мы нацелены повысить профессиональные навыки медицинского персонала и в очередной раз отработать вопросы оперативного реагирования и взаимодействия в условиях возникновения угрозы распространения инфекции», — сказала она.

Красота и здоровье - Сегодня, 19:25 111 Медики ЛНР в период проведения комплексных тренировок сил гражданской защиты по противодействию коронавирусу будут оказывать помощь населению Республики в штатном режиме.Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Наталии Пащенко, опубликованном на сайте ведомства.«В период с 23 апреля по 7 мая 2020 года под руководством МЧС и чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) проводятся плановые совместные тренировки органов управления и сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте заявления.«Обращаю внимание жителей, что проводимые мероприятия не повлияют на оказание плановой и неотложной медицинской помощи населению. Медицинская помощь будет оказываться в штатном режиме», — подчеркнула Пащенко.В ходе тренировок отрабатываются вопросы взаимодействия между министерствами и ведомствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций.Минздрав в рамках указанных мероприятий отрабатывает учебные вопросы комплексного медицинского обеспечения.Министр отметила, что участие медперсонала в тренировках повышает готовность медиков к своевременному оказанию квалифицированной помощи и улучшает качество оказываемых жителям услуг .«Мы нацелены повысить профессиональные навыки медицинского персонала и в очередной раз отработать вопросы оперативного реагирования и взаимодействия в условиях возникновения угрозы распространения инфекции», — сказала она.Красота и здоровье - Сегодня, 19:25 111

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