Синоптики прогнозируют 28 апреля в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 28 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 16 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 27 апреля до 21.00 28 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем 11-16 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градуса выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 13-15 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 25 апреля метеорологи отмечали в 1886 году – минус 5,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1970 году и составляла плюс 29,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 27 апреля – 04.32, время захода – 20.10. Продолжительность светового дня составит 15 часов 38 минут.

По предварительному прогнозу, 29-30 апреля осадков не ожидается; ночью и утром 29 апреля местами на поверхности почвы сохранятся заморозки до минус 3 градусов, днем постепенно температура воздуха повысится на 4-6 градусов.

27 апреля — Луганск