ЛЖД проинформировала об изменениях в расписании движения пригородных поездов

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Луганская железная дорога" (ЛЖД) проинформировало об изменениях в расписании движения пригородных поездов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,8 млн человек, из них более 196 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом.

"ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" сообщает, что в связи с технической необходимостью с 28 апреля 2020 года и до отмены изменяется расписание пригородным поездам", - говорится в сообщении.

Так, отменяются поезда:

- № 6421 сообщением "Славяносербск – Родаково" (19.50 - 20.02)

- № 6482 сообщением "Родаково – Славяносербск" (6.28 - 6.42)

- № 6483 сообщением "Славяносербск – Родаково" (8.55 - 9.08).

Изменяется расписание засылочных поездов:

- №5402 сообщением Родаково – Славяносербск отправлением из Родаково в 05.48 и прибытием в Славяносербск в 06.03;

- №5401 сообщением Славяносербск – Родаково отправлением из Славяносербска в 09.44 и прибытием в Родаково в 10.00.

"Назначается засылочный поезд № 5405 сообщением Славяносербск – Родаково отправлением из Славяносербска в 18.35 и прибытием в Родаково в 18.51", - говорится в сообщении.

В ЛЖД также сообщили, что "в связи с технической необходимостью с 23.00 23 апреля 2020 года и до отмены установлено расписание пригородным поездам:

— № 6428 сообщением "Луганск – Славяносербск" (17.24 - 18.15)

— № 6429 сообщением "Славяносербск – Луганск" (6.24 - 7.19)

— № 6484 сообщением "Луганск – Славяносербск" (8.31 - 9.24)".

В ЛЖД добавили, что "поезда следуют со всеми остановками, указанными в расписании".

Ранее государственное унитарное предприятие "Луганская железная дорога" ("ЛЖД") приостановило железнодорожное сообщение с ДНР, а также проинформировало об изменениях в расписании движения пригородных поездов с 10 апреля 2020 года.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

27 апреля — Луганск