Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Ночью и завтра утром в Луганске ожидаются заморозки до минус трех градусов

bot Сегодня, 20:4526Новости
Ночью и завтра утром в Луганске ожидаются заморозки до минус трех градусов
Заморозки до 3 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Республике ночью и утром 28 апреля.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«В ночные и утренние часы 28 апреля в Луганске, местами по территории региона, ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 19:05 273

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: