Ночью и завтра утром в Луганске ожидаются заморозки до минус трех градусов



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В ночные и утренние часы 28 апреля в Луганске, местами по территории региона, ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 19:05 273 Заморозки до 3 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Республике ночью и утром 28 апреля.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«В ночные и утренние часы 28 апреля в Луганске, местами по территории региона, ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 19:05 273

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