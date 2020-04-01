Все шахты в ЛНР объединяют в одно госпредприятие. Руководить им будет В.Шатохин

Владимир Шатохин (на фото вверху), директор «Ровенькиантрацит», возглавит создаваемое в рамках реорганизации угольной отрасли новое государственное унитарное предприятие (ГУП).Об этом, в эфире телеканала «Луганск24» заявил замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Сергей Чуприн.«Будет образовано новое государственное унитарное предприятие. Перечень структурных подразделений, в том числе обогатительных и вспомогательных, которые войдут в это образование, уже определен. Возглавит этот ГУП Владимир Шатохин», — проинформировал Чуприн.Он подчеркнул, что создание нового предприятия позволит создать нормальную финансовую обстановку в угольной отрасли.«Мы сможем упорядочить численность, сконцентрировать основные трудовые ресурсы на этих предприятиях и тогда мы сможем повысить заработную плату и обеспечить ее своевременную выплату», — пояснил замминистра.Чуприн напомнил, что основная цель реорганизации — это вывод предприятий угольной отрасли на работу в безубыточном режиме.«Был проведен анализ сразу по нескольким факторам: марки углей, которые мы на сегодняшний день можем сбыть как на территории Республики, так и за ее пределами, и анализ структуры предприятий в том виде, в котором они сейчас находятся, то есть техническое состояние, укомплектованность трудовыми ресурсами», — отметил замминистра.Он уточнил, что анализ велся по трем направлениям: реализация энергетических углей марки «Г», отгружаемых Зуевской ТЭС; коксовая группа углей, которая участвует в работе металлургических предприятий; энергетические угли марки «А», основная доля которых реализуется за пределами ЛНР.«Определен перечень предприятий, которые могут выйти в ближайшие полгода на безубыточный режим работы, для этого были определены объемы работ и предварительная сумма денежных вложений», — сообщил замминистра.Для справки.Владимир Шатохин родился 19 ноября 1968 года в Антраците Луганской области. Работал машинистом электровоза на шахте «Комсомольская» производственного объединения (ПО) «Антрацит», горным мастером, помощником начальника участка на шахте имени Фрунзе ПО «Ровнькиантрацит». С 2007 по 2009 годы был директором шахты имени Фрунзе, директором шахты имени Вахрушева, возглавлял дирекцию по производству объединения «Ровенькиантрацит». С апреля 2013 года — директор шахтоуправления «Ясеновское» «ДТЭК Ровенькиантрацит». С апреля 2018 года и до настоящего времени — директор структурного подразделения (СП) «Ровенькиантрацит» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис».Кавалер знаков «Шахтерская слава», «Шахтерская доблесть» 3-й степени. Заслуженный шахтер Украины.Экономика - Сегодня, 18:52 666