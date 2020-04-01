Осторожно! Под видом вакцины от коронавируса нам вживят наночипы!

Чем дольше в мире царит коронавирус, тем больше появляется всяких теорий заговора, одна фантастичнее другой. На этом фоне рептилоиды во главе Мирового правительства уже кажутся детской забавой. Мы ещё не отбились от умалишенных, нападающих на вышки 5G (практически "Обитаемый остров", ага), как родилась не менее гениальная теория. Правда, тут речь уже не о возникновении коронавируса, а о его функции.Оказывается, коронавирус нужен мировой элите и лично Биллу Гейтсу, чтобы всех нас массово вакцинировать, а через вакцину вживить в нас наночипы, с помощью которых можно будет нами управлять или даже убить нас!Если вы думаете, что это версия безмозглого конспиролога, то зря. На ЮТубе сейчас много подобных роликов, и они не только набирают миллионы просмотров, но и находят отклик в душах и пустых головах зрителей. Вот, например, из свеженького. Осторожно, там пиздец... а народ в комментах радуется, что ему наконец-то раскрыли глаза!Я надеюсь, среди моих читателей нет тех, кто верит в такое, но на всякий случай я попросил прокомментировать это видео члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой биолога Александра Панчина и популяризатора науки Дмитрия Побединского."Во-первых, автор просто не понимает, что такое нановакцины. Они не имеют никакого отношения к компьютерным наночипам. Просто и там, и там используется приставка "нано-". Это как если бы кто-то думал, что генные инженеры строят мосты из ДНК, потому что они ведь инженеры!"Нано-" означает лишь диаметр частиц, который используется в этих вакцинах. Сами эти частицы содержат белки, оксиды железа или золота (или ещё чего-нибудь), плюс какие-то антигены, то есть специфичные компоненты каких-то вирусов или, например, раковых клеток. Они используются исключительно для того, чтобы заставить иммунную систему бороться с этими вирусами.Естественно, по этим наночастицам просто невозможно отследить человека, определить его личность, убить его, как утверждается в этом ролике, или как-то им управлять.Автор, у которого явно каша в голове, также упоминает технологию, когда лазер якобы наводится на нановакцины. На самом деле вакцины тут ни при чём, это другая медицинская технология. Есть специальные наночастицы, которые разработаны таким образом, чтобы они попадали в раковую опухоль. И после этого мы можем с помощью лазера нагреть эти наночастицы так, чтобы локально эту опухоль "выжечь". Опять же, с помощью этой технологии нельзя управлять человеком, отслеживать его положение, сканировать его и т.д"."Во-первых, дело в размере. Утверждается, что наночипы, которые будут вживлены нам через вакцину, величиной порядка 5 нанометров. Один атом – это примерно 1/10 нанометра. Соответственно, 5 нанометров – это 50 атомов. Получается, что упомянутый чип сделан из нескольких сотен атомов. И эти несколько сотен атомов должны управлять человеком?Сейчас самый маленький в мире чип имеет размер 7 нанометров. 5-нанометровые как раз в разработке, но эту технологию пока только опробуют самые крупные компании. Причём один такой чип несёт в себе только один (!) транзистор, который не может посчитать вообще ничего, даже сколько будет 2 + 2. Так что функционал у таких устройств будет просто нулевым.Но даже если авторы ролика ошибаются с размерами (возможно, имеется в виду чип величиной в 5 микрометров, то есть в 1000 раз больше), возникает другой вопрос. Работающее устройство – это не только транзистор, это ещё и память, это ещё и питание. Куда там засунуть батарейку, откуда они будут брать энергию?Должно быть и какое-то устройство, принимающее сигналы, причём размер антенны должен быть соизмерим с длиной волны принимаемого излучения (посмотрите, например, на антенну своего роутера). То есть чтобы управлять потенциальным наночипом, диапазон радиоволн не годится, нужны будут какие-то волны меньших размеров – например, инфракрасное излучение или ещё меньше.Но проникающая способность излучения уменьшается с уменьшением длины волны. Соответственно, инфракрасное излучение не проникнет так глубоко, чтобы достичь этих "наночипов" внутри человеческого тела.Так что теория об управлении нами с помощью каких-то микроскопических штук – это просто невероятная ахинея.Вообще-то, если этот наночип как-то пытается взаимодействовать с нашими клетками, на его поверхности должны быть какие-то органические молекулы. Какие-то белки, как у вирусов, например. Как их выращивать – большой вопрос".Всё это было бы весьма забавно, если бы не было так опасно. Подобные видео помогают пополнять ряды секты антипрививочников. А из-за антипрививочников в Россию и Европу вернулись давно побеждённые болезни, такие как корь.В том числе из-за таких роликов Россия уже обогнала Китай по количеству заражённых COVID-19. Даже если вы лично пока не прочувствовали на себе всех прелестей эпидемии, рано или поздно она скажется на вас или ваших близких. Например, когда у вас заболит живот, но больница вас принять не сможет, потому что она переполнена коронавирусными пациентами.Помогите распространить этот пост, чтобы отбить очередное нападение ...нутых!Варламо