Батьку Лукашенко убеждают отказаться от АЭС и России ради Прибалтики

Белорусская АЭС, которую Минск обещает ввести в строй в этом году, стала камнем преткновения в ее отношениях со странами Балтии. И похоже, не только по экономическим причинам.Литва, Латвия и Эстония — в шаге от подписания документа, обязывающего отказаться от закупок электроэнергии этой станции, чтобы как можно сильнее навредить экономике этого объекта, а стало быть и Белоруссии, и попытаться свести к минимуму выгоды Минска от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики. Станция, как известно, — проект «Росатома», который реализуется и в других странах. Кредит на ее строительство в несколько миллиардов евро Минску выделила Россия.К отказу от электроэнергии Белорусской АЭС Латвию и Эстонию подталкивает Литва, ставшая инициатором этой борьбы под предлогом близости станции к границам республики — атомный объект возводится в 50 километрах от Вильнюса. В Вильнюсе, несмотря на все заверения Минска и «Росатома» и даже миссий МАГАТЭ, считают Белорусскую АЭС небезопасным объектом, который якобы строится по необоснованно удешевленным технологиям, отчего его электроэнергия, если попадет на западный рынок, будет вполне конкурентоспособна. Сейм Литвы принял закон, запрещающий своим субъектам покупать электроэнергию Белорусской АЭС, разработал техническую основу для реализации такого необычного в рыночных условиях решения, и уговаривает соседей поступить так же. Эстония согласилась, Латвия пока избегает давать прямой ответ, так как Александр Лукашенко не раз угрожал Вильнюсу отказом от транзитного сотрудничества из-за позиции по Белорусской АЭС, а Ригу, наоборот, прельщал переносом части транзита в Латвию, если она не откажется от закупок электроэнергии с его станции. С другими столицами Евросоюза, кроме Таллина, у Вильнюса тоже не складывался диалог о судьбе Белорусской АЭС. Все выступают за ее безопасность, но никто не обещает отказаться от дешевого электричества.Но вот, возможно, лед тронулся. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что надеется в ближайшее время подписать с Эстонией и Латвией соглашение, предусматривающее, что до 2026 года, когда их сети будут синхронизированы с сетями Европы, они не пустят на свои рынки электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС. Напомню: в 2025 году страны Балтии планируют выйти из электрокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия), оставшегося в наследство от СССР. Это очень дорогая процедура стоимостью в миллиарды евро — новые сети, подстанции и т. п. И в своем заявлении литовский министр выразил надежду, что важную роль в подписании документа сыграет Еврокомиссия. А это как раз что-то новое. Раньше Еврокомиссия избегала давать какие-либо обещания на сей счет, упирая на рыночность отношений в сфере электроэнергетики. Жигимантас Вайчюнас сообщил, что попросил бывшего министра экономики и инфраструктуры Эстонии, а ныне еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон «сделать последний шаг для завершения этого процесса, так как этот согласованный документ может стать прекрасным примером единства Балтийских стран, если уже в ближайшее время он будет подписан».Министр предупредил: если не поставить точку в этом процессе, то «мы рискуем негативными последствиями для наших совместных проектов, таких, как синхронизация». А вопрос о выходе из БРЭЛЛ и синхронизации с сетями Европы стал уже важнейшим идеологическим посылом в регионе, как бы продолжающим его борьбу за «независимость» от Кремля. Вопреки экономической логике. Но отказаться от выхода из БРЭЛЛ равносильно признанию в предательстве прибалтийских принципов.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в беседе со своими балтийскими коллегами отмечал: в политической декларации о бойкоте электроэнергии Белорусской АЭС участвуют Литва и Эстония, но не хватает подписи латвийского министра. Судя по заявлениям Жигимантаса Вайчюнаса, Ригу то ли додавили, то ли призвали на помощь Брюссель.Между тем, сам Гитанас Науседа на днях позвонил Александру Лукашенко и на фоне беседы о проблемах, связанных с коронавирусом, выразил озабоченность в связи со строительством Белорусской АЭС. Это, напоминает агентство BNS, была первая беседа президентов Литвы и Белоруссии после десятилетнего перерыва. Десять лет не общались не только потому, что в Вильнюсе косо смотрели на режим Лукашенко, но и из-за этой электростанции, а сам Батька не скрывал неприязни к литовским политикам из-за такой их позиции по АЭС. Но и тут, возможно, произошли какие-то перемены. В комментарии для СМИ советника президента Литвы по вопросам внешней политики Асты Скайсгиритеговорится, что в беседе с Александром Лукашенко Гитанас Науседа отметил: избранное место для Белорусской АЭС рядом со столицей Литвы является «болезненным аспектом не только в отношениях Литвы с Беларусью, но и в отношениях с Евросоюзом». «Он акцентировал, что вопрос безопасности станции в Беларуси должен решаться на самом высоком, президентском уровне, а требования стресс-тестов ЕС должны быть реализованы еще до запуска Белорусской АЭС», — сказала советник президента Литвы.И вот главное. «Мы считаем, что строительство станции также является дополнительным бременем для белорусской экономики, поскольку используются кредиты, предоставленные Россией, которые, конечно, придется возвращать. Что делать в этой ситуации, чтобы вернуть независимость Беларуси от российских ресурсов и инфраструктуры — президент предложил реально диверсифицировать источники энергии в Беларуси», — сообщила Аста Скайсгирите.Бремя, которое несет «золотые яйца»? На стыке 2009−2010 г. г. Литва по требованию Еврокомиссии остановила свою Игналинскую АЭС, доставшуюся от СССР и производившую дешевую электроэнергию. Непонятно и то, что имеется в виду под диверсификацией в ситуации, когда Белорусская АЭС практически построена, а кредит все равно придется возвращать России, хотя Минск и попросил смягчить режим его выплаты.Но важнее тут вот что. Если раньше Александр Григорьевич очень резко реагировал на замечания Литвы по поводу Белорусской АЭС и даже с обидой угрожал Вильнюсу отказом от сотрудничества по разным направлениям, то сейчас, если судить по словам президента Литвы, поступил иначе. Вот что сказал Гитанас Науседа журналистам в пятницу: «Я очень прямо спросил белорусского президента, сказав, что наша позиция по Белорусской АЭС и по не закупке электроэнергии с этой станции остается неизменной: не станет ли этот аспект препятствием в общении и по другим вопросам? Его ответ был однозначным: нет, это не станет препятствием, и мы сможем обсуждать все вопросы, по которым есть возможность прийти к соглашению»…Сергей Орло