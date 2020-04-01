Непогода привела к прекращению подачи воды в четыре города и частично в два района ЛНР

Сильный ветер привел к остановке двух насосных стаций, в результате чего государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" прекратило водоснабжение четырех городов ЛНР и некоторых населенных пунктов Краснодонского и Свердловского районов. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

"Из-за сильного ветра произошла авария на ВЛ 110 кВ "Молодогвардейск – Луганск", в результате которой вынужденно остановлены две насосные станции – Новосветловская и Молодогвардейская", - говорится в сообщении.

В "Луганскводе" рассказали, что из-за этого прекращена подача воды в Молодогвардейск, Ровеньки, Свердловск, частично Суходольск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов.

"Возобновить водоснабжение в вышеуказанные населенные пункты и районы будет возможно после ликвидации повреждения на линиях электропередачи", - уточнили на предприятии.

27 апреля — Луганск