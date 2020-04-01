В«АгрессорВ» бьется в истерикевЂ¦

Нет, Украине однозначно нужны свои герои. Яркие, харизматичные, способные повести за собой в последний бой. Ну, а как иначе? Шесть лет войны с «кровавым кремлевским режимом» не могли пройти бесследно. Наверняка, есть те, кем можно и нужно гордиться. Наверняка, есть те, кто покрыл себя бессмертной славой.Но вот сколько я не наблюдал за этим абсурдным конфликтом, конфликтом без преувеличения преступным, я так и не смог запомнить хотя бы одну фамилию украинского бойца, история о подвигах которого, ну, как минимум бы приковывала к себе внимание. Какое-то все серенькое, смазанное. Но как же без героев? Как поднять на «священную войну» подрастающее поколение? Нужны примеры, истории, судьбы.Мир не стоит на месте, и если герои не рождаются на поле брани, то их придумывает пропаганда. На данном поприще, конечно, украинские журналисты оказались гораздо умелее украинских военных, и время от времен нам на глаза попадаются исключительно «правдивые» истории о том, как тот или иной гражданин Украины покрыл себя бессмертной славой и заставил биться в истерике самого Путина.И вот буквально на днях, наверное, по причине жесткого информационного голода, украинские пропагандисты достали из шкафа и очистили от нафталина одного давно забытого персонажа. Новым героем, заставившим Кремль «биться в истерике», стал Александр Турчинов, которого сами же украинцы исключительно по любви величают «кровавым пастором».«Александр Турчинов, конечно, всегда знатно троллил Россию, вызывая там нервные срывы у политиков. То пошутит про парад ВСУ на Красной площади, то расскажет о ракетах, которыми можно сносить объекты на территории РФ. Но он еще и человек дела. И когда начатые им еще в статусе секретаря СНБО проекты на практике показывают свою эффективность и реальную угрозу для агрессора, за поребриком начинается настоящая истерика. И нет зрелища приятнее и веселее, чем наблюдать за ними в такие моменты. Последние два дня я просто наслаждаюсь заголовками и реакцией», - ну, а дальше идут заголовки материалов, рассказывающие о том, что Украина провела испытания новых реактивных ракет.Нет, то, что у Турчинова есть чувство юмора, к слову, весьма своеобразное, это факт. Только по-настоящему веселый человек может, после того как армия Украины получила пинка от простых ополченцев Донбасса, говорить о параде ВСУ на Красной площади. Хотя, если он имел в виду парад военнопленных, случалось в России и подобное, то звучит весьма реалистично. Если мне не изменяет память, случалось подобное и на Донбассе, но Турчинов вряд ли станет об этом вспоминать даже в своих искромётных шутках.Парад парадом, понятно, что это из области фантастики, но заявление об испытаниях новых ракет, которые «тайно» разрабатывал Турчинов, имеют под собой реальную основу и как минимум заслуживают внимания.«На полигоне в Одесской области успешно проведено испытание ракеты "Ольха-М", которую активно запустили в производство несколько лет назад. Хорошая ракета – производственный цикл, замкнутый полностью на украинские мощности, что с самого начала вызывало у россиян непонимание – они привыкли все сложные комплектующие импортировать. А Украина при куда более скромном финансировании в условиях агрессии производит такое оружие сама. "Ольха-М" – проект создания высокоточных 300-мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км. Именно про нее говорят военные, когда речь заходит о моментальном поражении объектов в тылу врага и стратегических оборонных предприятий в той же Ростовской области. Есть еще и ракеты «Нептун» для целей на воде, но об этом в другой раз», - именно вот такие «эссе» о военной мощи Украины сейчас широко тиражируются в сети.Согласен, ракета с дальностью поражения сто и более километров способна нанести урон военным объектам и объектам инфраструктуры, расположенным на территории Ростовской области. Уверен, что у Украины есть некое количество подобных ракет. Но вот насчет «истерики у агрессора», которую вызвала демонстрация видеофиксации испытания ракет «Ольха-М», у меня огромные сомнения.Ракета, способная поразить цель на расстоянии сто километров, это не новость. Более того, в современных реалиях подобные боеприпасы скорее можно отнести к оборонительным, чем к наступательным. Но и это не самое главное. Давайте рассмотрим ситуацию немного под другим ракурсом.Допустим, кто-то из украинских отцов-командиров принял нелепое и скорее всего фатальное для себя решение нанести удар по объектам, находящимся в тылу «врага», выпустил весь запас имеющихся у него «новейших» ракет «Ольха-М» и даже, возможно, добился некого успеха. А дальше-то что? Все, враг бежит, война окончена, бойцы ВСУ маршируют по Красной площади, а «автор» стремительной победы Александр Турчинов принимает парад? Хороший сценарий, но вот только не реалистичный. Дальше будет ответный удар, который окончательно убедит украинских военных и политиков в том, что ракеты с дистанцией поражения в 100 км не способны решить исход военного конфликта, особенно, когда выбираешь себе в оппоненты такое государство, как Россия. Прежде, чем писать об истерике в Кремле, якобы вызванной видеофиксацией испытания новых украинских ракет, нелишним бы было вспомнить о том, сколько раз «одна из самых боеспособных армий Европы» была бита плохо вооруженными ополченцами непризнанных республик. Поверьте, подобные экскурсы в историю весьма полезны, ибо они реально отрезвляют.Алексей Зотье