С начала года в ДТП погибло 13 человек, 166 были травмированы



Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.

«По состоянию на 23 апреля 2020 года на территории ЛНР произошло 371 дорожно-транспортное происшествие, из них 136 ДТП с пострадавшими, в которых 13 человек погибли и 166 травмированы», — говорится в сообщении.

Только за последние недели апреля произошло 13 ДТП, в которых погибли три человека и 13 пострадали.

Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством в состоянии опьянения, несоблюдение скоростного режима. Также наблюдается рост количества столкновений из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами во время движения.

В МВД рассказали, что резонансное ДТП произошло 20 апреля в Луганске на перекрестке улиц Буденного и Королева. Водитель автомобиля CHERY AMULET двигался со скорость свыше 100 км/ч и наехал на пешеходов: женщину 1987 года рождения и ребенка 2017 года рождения, после чего врезался в ограждение на разделительной полосе.

«В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте, женщина была госпитализирована с множественными телесными повреждениями в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где скончалась, не приходя в сознание», — сообщили в правоохранительном ведомстве Республики, напомнив, что «в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч».

Ранее в Министерстве сообщали, что в 2019 году ДТП в Республике унесли жизни 44 человек, 649 были травмированы. Происшествия - Сегодня, 05:30 99 Жертвами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в регионе с начала года стали 13 человек, 166 были травмированы.Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.«По состоянию на 23 апреля 2020 года на территории ЛНР произошло 371 дорожно-транспортное происшествие, из них 136 ДТП с пострадавшими, в которых 13 человек погибли и 166 травмированы», — говорится в сообщении.Только за последние недели апреля произошло 13 ДТП, в которых погибли три человека и 13 пострадали.Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством в состоянии опьянения, несоблюдение скоростного режима. Также наблюдается рост количества столкновений из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами во время движения.В МВД рассказали, что резонансное ДТП произошло 20 апреля в Луганске на перекрестке улиц Буденного и Королева. Водитель автомобиля CHERY AMULET двигался со скорость свыше 100 км/ч и наехал на пешеходов: женщину 1987 года рождения и ребенка 2017 года рождения, после чего врезался в ограждение на разделительной полосе.«В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте, женщина была госпитализирована с множественными телесными повреждениями в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где скончалась, не приходя в сознание», — сообщили в правоохранительном ведомстве Республики, напомнив, что «в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч».Ранее в Министерстве сообщали, что в 2019 году ДТП в Республике унесли жизни 44 человек, 649 были травмированы. Происшествия - Сегодня, 05:30 99

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