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МЧС сохранило пятый класс пожарной опасности до 1 мая

verter Сегодня, 07:0023Новости
МЧС сохранило пятый класс пожарной опасности до 1 мая
Центр гидрометеорологии МЧС объявил о сохранении в регионе самого высокого, пятого, класса пожарной опасности до 1 мая.
«В период с 27 апреля по 1 мая местами по территории ЛНР сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс», — предупреждают синоптики.
Пятый класс пожарной опасности был объявлен метеорологами с 19 апреля, затем неоднократно продлевался. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 129

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