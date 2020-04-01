Возможность открытия рынков до конца недели рассматривают в кабмине Украины
Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшемся под его председательством, — сообщает пресс-служба главы государства.
Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.
«Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.
Кроме того, по данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить память умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая. Новости Украины - Сегодня, 06:00 210
Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.
«Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.
Кроме того, по данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить память умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако пика заболеваемости ожидают лишь в начале мая. Новости Украины - Сегодня, 06:00 210
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