В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%

«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы сейчас имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, увы, не проходится», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: © Александр Гальперин / РИА НовостиВ Москве за неделю зафиксирован рост на 70% числа госпитализированных с пневмонией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает RT.По словам Раковой, для приёма больных коронавирусом занято более 20 тыс. коек.Ожидается, что в течение нескольких дней объём коечного фонда увеличится до 27—28 тыс.Ранее начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения.