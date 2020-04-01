В России могут обязать регистрировать устройства по номеру IMEI

Фото: РИА НовостиВ России платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с 1 июля 2021 года, передает RT со ссылкой на «Коммерсантъ».Платной процедура будет только для новых устройств, пишет издание со ссылкой на доработанный законопроект группы сенаторов.Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортёров, то есть в том числе и граждан, которые приобрели устройство за границей самостоятельно.По данным газеты, законопроект проходит согласование в администрации президента.Согласно проекту документа, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно.Кроме того, под действие регулирования не подпадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд.Как отмечается, оборудование, которое не пройдёт регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.В январе 2019 года автор законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова рассказала о проекте обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI.Ожидается, что процедура позволит значительно сократить число краж мобильных устройств и повысит раскрываемость преступлений. Тогда Бокова заявила, что проект находится «в высокой степени готовности».В Госдуме, комментируя данную инициативу, заявили, что любые шаги к прозрачности рынка не только сим-карт, но и самих мобильных устройств можно только приветствовать.