Из-за непогоды несколько городов Луганской области осталось без воды
Сильный ветер привел к остановке двух насосных стаций на территории Луганской области, в результате чего предприятие «Лугансквода» прекратило водоснабжение четырех городов и некоторых населенных пунктов Краснодонского и Свердловского районов.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Из-за сильного ветра произошла авария на ВЛ 110 кВ «Молодогвардейск — Луганск», в результате которой вынужденно остановлены две насосные станции — Новосветловская и Молодогвардейская», — говорится в сообщении.
В «Луганскводе» рассказали, что из-за этого прекращена подача воды в Молодогвардейск, Ровеньки, Свердловск, частично Суходольск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов.
«Возобновить водоснабжение в вышеуказанные населенные пункты и районы будет возможно после ликвидации повреждения на линиях электропередачи», — уточнили на предприятии. Новости Региона - Сегодня, 10:34 22
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Из-за сильного ветра произошла авария на ВЛ 110 кВ «Молодогвардейск — Луганск», в результате которой вынужденно остановлены две насосные станции — Новосветловская и Молодогвардейская», — говорится в сообщении.
В «Луганскводе» рассказали, что из-за этого прекращена подача воды в Молодогвардейск, Ровеньки, Свердловск, частично Суходольск, а также населенные пункты Краснодонского и Свердловского районов.
«Возобновить водоснабжение в вышеуказанные населенные пункты и районы будет возможно после ликвидации повреждения на линиях электропередачи», — уточнили на предприятии. Новости Региона - Сегодня, 10:34 22
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