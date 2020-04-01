Подробности о возобновлении работы рынков
Контроль за работой продовольственных рынков в условиях карантина будут осуществлять государственные структуры без привлечения органов местного самоуправления.
Об этом в программе «Свобода слова» на ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Будет ежедневное инспектирование представителями государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие и закрытие рынков. Если рынок нарушил нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее чем через семь дней после того как устранит нарушения. Будет контроль государства без привлечения органов местного самоуправления”, — рассказал Ляшко.
Он добавил, что в прошлый раз органы местного самоуправления вместо обеспечения соблюдения определенных требований, открыли все рынки, в том числе те, которые работали с нарушениями противоэпидемических норм.
В Минздраве рассказали, по каким правилам начнут работать продовольственные рынки в Украине в условиях карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, — пишет «ОстроВ».
«МОЗ разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы агропромышленных рынков. Чтобы это было безопасно, МОЗ и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые будут в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм», — заявил он.
По его словам, документ предусматривает, что продовольственные рынки смогут работать только с соблюдением строгих требований.
«Допуск работников, продавцов и посетителей рынка — исключительно в надетой медицинской маске, в том числе изготовленной самостоятельно, или респираторе. Второе — прохождение бесконтактного температурного скрининга. Наличие на каждом входе или въезде на территорию рынка диспенсеров с антисептиков. Количество посетителей, которые одновременно находятся на территории рынка, не должно превышать количества с расчетом 1 покупатель на 10 квадратных метров площади рынка. Проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня. Отсутствие неконтролируемой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории. Расстояние между рабочими местами продавцов — не менее 3 метров», — пояснил министр.
Он отметил, что уже завтра документ будет внесен на рассмотрение Кабмина. Новости Украины - Сегодня, 10:08 259
Об этом в программе «Свобода слова» на ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Будет ежедневное инспектирование представителями государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие и закрытие рынков. Если рынок нарушил нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее чем через семь дней после того как устранит нарушения. Будет контроль государства без привлечения органов местного самоуправления”, — рассказал Ляшко.
Он добавил, что в прошлый раз органы местного самоуправления вместо обеспечения соблюдения определенных требований, открыли все рынки, в том числе те, которые работали с нарушениями противоэпидемических норм.
В Минздраве рассказали, по каким правилам начнут работать продовольственные рынки в Украине в условиях карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, — пишет «ОстроВ».
«МОЗ разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы агропромышленных рынков. Чтобы это было безопасно, МОЗ и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые будут в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм», — заявил он.
По его словам, документ предусматривает, что продовольственные рынки смогут работать только с соблюдением строгих требований.
«Допуск работников, продавцов и посетителей рынка — исключительно в надетой медицинской маске, в том числе изготовленной самостоятельно, или респираторе. Второе — прохождение бесконтактного температурного скрининга. Наличие на каждом входе или въезде на территорию рынка диспенсеров с антисептиков. Количество посетителей, которые одновременно находятся на территории рынка, не должно превышать количества с расчетом 1 покупатель на 10 квадратных метров площади рынка. Проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня. Отсутствие неконтролируемой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории. Расстояние между рабочими местами продавцов — не менее 3 метров», — пояснил министр.
Он отметил, что уже завтра документ будет внесен на рассмотрение Кабмина. Новости Украины - Сегодня, 10:08 259
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