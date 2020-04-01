В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%)", - говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиВ России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 6 411 человек в 83 регионах, 72 пациента скончались, 1110 выписались, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.Общее количество инфицированных по стране достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, поправились 8 456. Россия обошла Иран, где зарегистрировали 91 472 случая заболевания.Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 3075, Подмосковье — 523, Санкт-Петербурге — 198, Дагестане — 153 и Северной Осетии — 148.За сутки в РФ умерли 72 пациента с COVID-19, за все время - 867.