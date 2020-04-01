Прокуратура заставила предприятия Луганска выплатить более 14,5 млн руб. долга за свет

Прокуратура Артемовского района Луганска заставила предприятия выплатить более 14,5 млн руб. долга за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Прокуратурой Артемовского района Луганска в порядке надзора за исполнением законов проведена проверка в сфере топливно-энергетического комплекса в части наличия задолженности субъектов хозяйствования перед поставщиком электрической энергии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по итогам проверки в адрес руководителей предприятий района внесено два документа прокурорского реагирования, "по итогу рассмотрения которых субъектами хозяйствования частично погашена задолженность перед поставщиком электрической энергии в сумме свыше 14,5 миллионов рублей".

"Погашение оставшейся суммы задолженности пребывает на контроле прокуратуры района", - добавили в Генпрокуратуре.

28 апреля — Луганск