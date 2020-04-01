Луганская область просит Кабмин смягчить карантинные ограничения раньше, чем в остальной Украине ОГА



В обращении к Премьеру говориться, что есть основания для запуска торговли в магазинах непродовольственных товаров, бытового обслуживания населния, а также внутриобластного пассажирского сообщения с соблюдением всех необходимых мер.

Как отметил глава ЛОГА, данные намерения связаны с небольшим по сравнению с другими областями количеством заболевших коронавирусом.

«Жесткие карантинные мероприятия дают свой результат — Луганщина «держит удар» по COVID-19. Очень надеюсь, что и впредь останется такая же тенденция. Вместе с народным депутатом Алексеем Кузнецовым подготовили обращение к премьеру, по поэтапному смягчению ограничений, соблюдая жесткие карантинные требования», — написал он.

Также Гайдай выложил фотокопию самого обращения к Шмыгалю.

Новости Региона - Сегодня, 10:15 331 Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и народный депутат Алексей Кузнецов намерены обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу смягчения карантинных ограничений в Луганской области. Об этом Гайдай сообщил на своей странице в Фейсбуке.В обращении к Премьеру говориться, что есть основания для запуска торговли в магазинах непродовольственных товаров, бытового обслуживания населния, а также внутриобластного пассажирского сообщения с соблюдением всех необходимых мер.Как отметил глава ЛОГА, данные намерения связаны с небольшим по сравнению с другими областями количеством заболевших коронавирусом.«Жесткие карантинные мероприятия дают свой результат — Луганщина «держит удар» по COVID-19. Очень надеюсь, что и впредь останется такая же тенденция. Вместе с народным депутатом Алексеем Кузнецовым подготовили обращение к премьеру, по поэтапному смягчению ограничений, соблюдая жесткие карантинные требования», — написал он.Также Гайдай выложил фотокопию самого обращения к Шмыгалю.Новости Региона - Сегодня, 10:15 331

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