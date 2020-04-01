Южнокорейский министр прокомментировал данные о состоянии Ким Чен Ына

«Это можно рассматривать как феномен инфодемии», — указал он.

«Тут нет даже логики. Хянсанский медицинский центр — это поликлиника, учреждение, в котором нельзя проводить операции или медицинские процедуры», — приводит агентство слова политика.

Фото: ReutersМинистр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль оценил появившиеся в СМИ данные о якобы смерти главы КНДР Ким Чен Ына, передает RT.Как сообщает «инхап», министр назвал подобные публикации «фейком» и «инфодемией».Министр также добавил, что Южная Корея не фиксировала ничего необычного в КНДР в последнее время.Вместе с этим Кан Ён Чхоль отметил, что СМИ говорили о якобы сделанной Ким Чен Ыну операции Хянсанском медицинском центре недалеко от Пхеньяна, хотя данное медучреждение не занимается подобным.Ранее некоторые СМИ, в частности The New York Post, сообщали со ссылкой на источники, что лидер КНДР Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии.Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг сообщения о смерти северокорейского лидера.Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев также заявил, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России. По его словам, в ходе встречи он «не получил никакого подтверждения» сообщений об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына.