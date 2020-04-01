Активисты в честь Первомая вручат продуктовые наборы 500 ветеранам педагогического труда

Профсоюзные активисты совместно с депутатами Народного Совета ЛНР в рамках акции "Память и слава" в честь Первомая вручат продуктовые наборы 500 ветеранам педагогического труда. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Республиканского профсоюза работников образования и науки, заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль.Организатором акции, приуроченной к Году памяти и славы, выступает Республиканский профсоюз работников образования и науки ЛНР при поддержке общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") и депутатов Народного Совета ЛНР"В ходе этой акции депутаты Народного Совета, профсоюзные лидеры, а также члены Совета молодых педагогов посетят заслуженных учителей для вручения поздравительных открыток и продуктовых наборов, - сообщил Коваль. - В рамках акции планируется отметить 500 ветеранов педагогического труда"."К сожалению, мы не можем сегодня собирать наших ветеранов, как это мы делали раньше, в кафе, не можем давать им концерты, но мы можем пойти к каждому из них и сказать "спасибо", вручить продовольственный набор и поздравить их с нашим замечательным праздником", - добавил профсоюзный лидер.Он уточнил, что мероприятие стартует 29 апреля и пройдет по всей территории Республики, завершить вручение подарков планируется к 9 Мая."Мы, безусловно, будем работать в рамках тех карантинных ограничений, которые есть, и будем их соблюдать", - отметил Коваль."Для нас является большой честью - поздравить наших ветеранов, внесших огромный вклад в развитие и сохранение системы образования Луганщины, воспитавших не одно поколение детей, которые чтят исторические традиции нашего народа, а также выразить им огромную благодарность. Это не просто гуманитарная акция. Мы не просто чтим наших ветеранов, мы рассматриваем их как историческое звено, как ту ниточку с прошлым, ту преемственность, ради которой мы сегодня и отстаиваем наши интересы в Республике, сохраняем нашу историческую память", - подчеркнул председатель Республиканского профсоюза работников образования и науки.Он добавил, что наборы ветеранам педагогического труда вручат молодые учителя, проживающие с ними на одной территории, а также депутаты."Наши молодые педагоги, наши коллеги, которые втягиваются в эту работу, они как раз будут сохранять и преумножать те традиции, которые у нашего народа есть", - отметил профсоюзный лидер.28 апреля — Луганск