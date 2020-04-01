Первомайские спасатели за пять минут достали угодившего в траншею пенсионера

Первомайские спасатели помогли выбраться из траншеи пенсионеру, упавшему туда вместе с велосипедом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

66-летний житель Первомайска ехал на велосипеде в темное время суток под дождем, не заметил яму, упал в нее и не мог самостоятельно выбраться.

"К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №23. Мужчина хоть и оказался на небольшой глубине, не мог выбраться из-за узости траншеи (расстояние от края до края около 40 см). Около пяти минут потребовались, чтобы извлечь пенсионера и его велосипед из ямы", - говорится в сообщении.

Мужчину осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

28 апреля — Луганск