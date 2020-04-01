Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Первомайские спасатели за пять минут достали угодившего в траншею пенсионера

Sergey Сегодня, 14:000Новости
Первомайские спасатели за пять минут достали угодившего в траншею пенсионера
Первомайские спасатели помогли выбраться из траншеи пенсионеру, упавшему туда вместе с велосипедом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
66-летний житель Первомайска ехал на велосипеде в темное время суток под дождем, не заметил яму, упал в нее и не мог самостоятельно выбраться.
"К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №23. Мужчина хоть и оказался на небольшой глубине, не мог выбраться из-за узости траншеи (расстояние от края до края около 40 см). Около пяти минут потребовались, чтобы извлечь пенсионера и его велосипед из ямы", - говорится в сообщении.
Мужчину осмотрели медики, от госпитализации он отказался.
28 апреля — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: