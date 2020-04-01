Стало известно о ситуации с коронавирусом в Крыму



Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас за истекшие сутки девять заболевших. Семь человек — это Ялта, известный очаг семейный. Один человек из Алушты с пневмонией и один человек — Симферополь, сотрудница Республиканской детской клинической больницы”, — сообщил он.

В Ялте источником заражения стала семья волонтеров, у которых был выявлен коронавирус.

«Ялта — семь человек — лица, которые находились в контакте с семьей волонтеров. Они были изолированы в обсерваторе, и на десятый день обследованы, выявлен коронавирус. Переведены все в условия инфекционного стационара”, — рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Таким образом, на полуострове 115 больных COVID-19: 79 в АРК и 36 — в Севастополе. Новости в Мире - Сегодня, 13:45 10 В Крыму за минувшие сутки коронавирус выявлен у 9 человек.Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.«У нас за истекшие сутки девять заболевших. Семь человек — это Ялта, известный очаг семейный. Один человек из Алушты с пневмонией и один человек — Симферополь, сотрудница Республиканской детской клинической больницы”, — сообщил он.В Ялте источником заражения стала семья волонтеров, у которых был выявлен коронавирус.«Ялта — семь человек — лица, которые находились в контакте с семьей волонтеров. Они были изолированы в обсерваторе, и на десятый день обследованы, выявлен коронавирус. Переведены все в условия инфекционного стационара”, — рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.Таким образом, на полуострове 115 больных COVID-19: 79 в АРК и 36 — в Севастополе. Новости в Мире - Сегодня, 13:45 10

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