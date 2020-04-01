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Активисты проекта "Волонтер" передали продуктовые наборы нуждающимся жителям Красного Луча (ФОТО)

root Сегодня, 15:000Новости
Активисты проекта "Волонтер" передали продуктовые наборы нуждающимся жителям Красного Луча (ФОТО)









Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали продуктовые наборы нуждающимся жителям Красного Луча. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"Руководитель исполкома Краснолучского теротделения общественного движения "Мир Луганщине" Анна Малахова 28 апреля передала продуктовые наборы пяти гражданам города. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине". Помощь получили жители, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
В продуктовые наборы вошли макаронные изделия, крупы, подсолнечное масло, консервы, томатная паста, конфеты и чай.
"Помощь была оказана действительно нуждающимся людям, которым важна наша поддержка и внимание", - подчеркнула Малахова.
Напомним, проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
28 апреля — Луганск

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